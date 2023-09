Třebíč se nečekaně rychle vrací k záměru rekonstrukce zimního stadionu

„V letních měsících jsme vyhodnotili aktuální stav na trhu – jednak z hlediska vytíženosti firem a jejich hladu po zakázkách a samozřejmě i z hlediska cen materiálu,“ popsal třebíčský starosta Pavel Pacal.

Ceny podle něj výrazně klesly a také chuť firem účastnit se výběrových řízení je mnohem vyšší než minulý rok.

„Proto jsme se rozhodli pustit se opět do revitalizace zimního stadionu – je to o zhruba jeden rok dříve, než jsme v původních záměrech tohoto programového období měli,“ objasnil Pacal. Zakázka byla zadána tuto středu, její vyhlášení se pak předpokládá zkraje října.

„Lhůta pro podání nabídek bude 45 dní. Zakázka proběhne dvoukolově. V prvním kole se posoudí kvalifikační předpoklady uchazečů, ve druhém se bude soutěžit cena – aukcí, směrem dolů,“ přiblížil starosta.

Stejně jako u předešlé zakázky očekává radnice náklady kolem 500 milionů korun bez DPH.

Kraj dá dotaci i poskytne slevu na jiné investici

Finální cena by měla být ponížena například o příspěvky od Kraje Vysočina. Ten přislíbil podporu ve výši 60 milionů korun. „Plus ještě 40 milionů korun, které město nebude platit jako spoluúčast na parkovacím domě u nemocnice. Ze strany Kraje Vysočina jde tedy o částku zhruba 100 milionů, přičemž 60 je plnění a 40 odpuštění jedné platby,“ vyčíslil starosta Pacal.

Město také doufá, že se mu povede uspět s žádostí o dotaci od Národní sportovní agentury, kde byly nedávno vypsány nové dotační příležitosti. Získat lze podle slov starosty až 40 milionů.

Modernizace „zimáku“ se bude týkat mimo jiné zázemí pro hráče a diváky, ledové plochy i budovy samotné, včetně rekonstrukce veškerých sítí a technologií. Do náročných úprav se radnice chce pustit již po skončení této hokejové sezony, tedy přibližně v dubnu 2024. „Byli bychom rádi, kdyby se pak všechno stihlo do konce roku 2025, s možným přesahem do roku 2026,“ informoval Pavel Pacal.

Hokejisté jsou rádi, i když musí hledat azyl

Opětovné vzkříšení záměru vítají třebíčští hokejisté. „S tím, že se to teď zase pohnulo, jsme samozřejmě spokojeni. Protože celá ta doba, která se protahuje a prodlužuje, je jenom natahováním rizika,“ míní Martin Svoboda, předseda klubu Horácká Slavia Třebíč.

Pro sportovce však kýžené opravy znamenají i komplikace – klub bude muset vyřešit, kde bude následující dvě sezony působit. Během rekonstrukce totiž není myslitelné, aby byl stadion hokejisty využíván.

„Máme samozřejmě nějaké interní plány, které ale zatím nemůžeme medializovat – nejprve musíme dané možnosti prověřit. S některými subjekty už jsme jednali, další řešíme,“ nastínil Svoboda. Navíc na rozdíl třeba od Dukly Jihlava, která teď kvůli výstavbě nové arény musí rovněž působit mimo domovský stadion, nemají Třebíčští ani tréninkovou plochu.

Je to úplný nesmysl, hřímá třebíčská opozice

Jako naprostý nesmysl vidí návrat k záměru revitalizace haly třebíčská opozice. „Když s tím přišli poprvé, myslel jsem, že jde jen o předvolební tah. Pak zjistili, kolik by to stálo, tak tento záměr naštěstí usnul. A že se k němu teď zase radnice vrací, vnímám jako úplný nesmysl. Podle mě teď rozhodně není doba na tak obrovské investice,“ vyjádřil se za opozici Jaromír Barák (Třebíč občanům!).

Podotkl také, že stavba je na třebíčské poměry zbytečně předražená a rekonstrukce zahrnuje i nadbytečné věci, jež by se vůbec dělat nemusely. „Klidně by stačila rekonstrukce v menším rozsahu, která by tím pádem nebyla tak nákladná,“ myslí si Barák.

Zimní stadion v Třebíči se začal stavět v roce 1956 a dokončen byl roku 1959. O dvanáct let později prošel první větší rekonstrukcí a v roce 1977 byl zastřešen. Střecha se ale tehdy po několika dnech zřítila, což stálo život dva lidi. Znovu se potom stadion veřejnosti otevřel v roce 1980. Od roku 1998 je objekt ve vlastnictví města.

První zakázku na revitalizaci „zimáku“ vyhlásila radnice loni v srpnu. Do soutěže se tehdy přihlásilo pouze šest firem a obdržené nabídky značně převyšovaly městem očekávané náklady. Třebíč proto zakázku zrušila a projekt odložila.