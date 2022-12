Třebíč odkládá opravu zimního stadionu, nabídky firem jsou nad možnosti

Do výběrového řízení, jež proběhlo formou dvoukolové veřejné soutěže, se přihlásilo šest firem. Předpokládaná cena revitalizace, spočítaná ještě před vyhlášením výběrového řízení, činila 530 milionů korun. Zahrnovala kompletní opravy „zimáku“ včetně veškerých technologií. Město chtělo rekonstrukci platit zčásti z dotačních peněz, zčásti z vlastních.

„Nejnižší cena, která vzešla z veřejné zakázky, je 576 milionů a 900 tisíc korun bez DPH. K tomu je ale třeba započítat ještě inflační doložku,“ sdělila Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice.

Tak zásadní navýšení očekávané sumy však vedení města nemůže v současné nejisté době akceptovat. „Mělo by to obrovský dopad na ostatní potřebné investice a aktivity města. To aktuálně nemůžeme dopustit,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Město počítalo při této investici s úvěrem. Vzhledem k nynější výši úrokových sazeb úvěrů by ale dle starosty nebylo takové rozhodnutí hospodárné a účelné.

Budou hledat dotace a zdroje mimo rozpočet

Projekt však úplně k ledu nepůjde. Ostatně aréna kvůli svému neutěšenému stavu po opravách už akutně volá a musí být také uzpůsobena současným potřebám. Na radnici proto teď chtějí projekt kompletně zrevidovat a upravit tak, aby šlo rekonstrukci smysluplně provést.

„Budeme hledat také další dotační příležitosti a mimorozpočtové zdroje. Do té doby budeme na zimním stadionu provádět údržbu a opravy tak, aby mohl bezpečně fungovat ve stávající podobě. Lední hokej je v Třebíči i nadále prioritou a rekonstrukce zimního stadionu je pro jeho zachování a úspěšný rozvoj nezbytnou budoucí podmínkou,“ zdůraznil Pacal.

Projektová příprava na opravy „zimáku“ probíhala čtyři roky. Rekonstrukcí měla projít jak samotná budova včetně střechy a vnitřních částí, tak i vzduchotechnika, vytápění, chlazení, ledová plocha, elektronické systémy, vodovod, kanalizace, plyn, teplovod i elektřina, dále pak gastro technologie, interiéry a mobiliář. Předpokládaným termínem zahájení stavby bylo původně jaro příštího roku, přičemž práce měly trvat dvě sezony.

Třebíčský zimní stadion se začal stavět v roce 1956, dokončen byl roku 1959. První větší rekonstrukci prodělal o dvanáct let později. V roce 1977 byl pak zastřešen. Střecha se však po několika dnech zřítila. Při havárii zahynuli dva lidé. Znovu se stadion veřejnosti otevřel roku 1980 a od roku 1998 je jeho vlastníkem město.

Jihlava je na tom ještě hůř, chybí ji půl miliardy

Trable s plánovanou výstavbou nového zimního stadionu má i Jihlava. I v tomto případě firmy ve výběrovém řízení nabídly mnohem vyšší částky, za které jsou stavbu ochotny postavit, než s jakou sumou město původně počítalo. Jihlavské radnici nyní chybí k realizaci nové Horácké multifunkční arény (HMA) zhruba půl miliardy korun.

Původně se radnice domnívala, že stavba by měla být postavena za přibližně 1,3 miliardy, což byla rozpočtová částka. Tomu odpovídalo i financování. Pak ale přišla válka na Ukrajině, inflace a růst cen. Pět nabídek, které město ve výběrovém řízení na stavbu HMA obdrželo, bylo v rozmezí od 1,9 do 2,25 miliardy.

Na rozdíl od Třebíče, která zakázku zrušila, by chtěla jihlavská radnice HMA na místě starého zimního stadionu postavit. Starý stadion už musel být uzavřen a hokejisté Dukly Jihlava kvůli tomu hrají v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. Chybějící peníze shání. Naděje vkládá do dotačních titulů na brownfieldy, peněz ze soukromého sektoru, možností je také navýšení úvěru města a ve hře je i přesoutěžení zakázky.

Proto také radní bedlivě sledovali výsledky zakázky v Třebíči. „Situaci v Třebíči pochopitelně analyzujeme. Jsou to informace, s nimiž v rámci našeho rozhodování budeme také pracovat, ale z taktických důvodů to nebudeme blíže komentovat,“ řekl jihlavský radní David Beke.

Rozhodnutí, ve kterém se zastupitelé dohodnou na tom, jak dál naloží se zimním stadionem a HMA, by mělo padnout na zasedání 20. prosince. „Rádi bychom to do konce roku posunuli dál, ale dovedu si představit i to, že tomu něco může zabránit,“ dodal Beke.

Velké Meziříčí bude raději opravovat na etapy

Rekonstrukci zimního stadionu plánují také ve Velkém Meziříčí. A i tam cena původně plánované opravy kvůli situaci na stavebním trhu razantně vzrostla - ze zhruba 85 milionů korun na cirka 130 milionů. Město proto přistoupilo k variantě oprav na etapy.

„Celková cena první etapy je dle projektové dokumentace ve výši 48 milionů korun. Dotace z Národní sportovní agentury by mohla pokrýt částku 20 milionů korun,“ uvedla v září Zuzana Najtová z tiskového úseku meziříčské radnice.

Provedení první fáze oprav zaručí, že stadion bude fungovat a nebude závislý na dalších etapách rekonstrukce.

„Etapa číslo jedna řeší to nejnutnější. Jde o ledovou plochu, mrazicí potrubí, mantinely, svítidla, akustiku,“ upřesnil starosta města Alexandros Kaminaras.