Jihlava zvažuje zvýšení úvěru na arénu, půjčit by si mohla 800 milionů

Zastupitelé města se na svém posledním jednání seznámili s ekonomickou analýzou, která přezkoumávala možnost navýšení úvěru o 200 milionů a o půl miliardy korun vzhledem k dopadům případného vyššího úvěrového zatížení na rozpočet a hospodaření města. Schůdnější se ukázala být první varianta. Město by si tak od bank půjčilo 800 milionů korun.

„To, že je ekonomický odbor pověřen jednat, neznamená, že si město úvěr bere. Znamená to, že se připravuje rámec pro další vyjednávání. Pokud jde o finanční stabilitu města a ukazatele toho, zda je město schopno splácet úvěr, aniž by zásadním způsobem neovlivnilo další investice, je tento návrh akceptovatelný,“ vysvětloval souhlasné stanovisko finančního výboru Jiří Pokorný (ANO).

Původně město počítalo s možností vzít si úvěr na výstavbu arény 600 milionů korun. Další náklady výstavby mělo pokrýt půl miliardy od Kraje Vysočina a 300 milionů dotace od Národní sportovní agentury. Vlivem války na Ukrajině a růstu cen na stavebním trhu ale ceny narostly. Firmy navrhly postavit halu za částky v rozmezí 1,9 až 2,25 miliardy korun. Městu tak chybí půl miliardy korun.

V případě, že by město navýšilo úvěr o 200 milionů, zbývalo by sehnat dalších 300 milionů. Ty by radnice chtěla ideálně pokrýt dalšími dotačními tituly.

Konečné slovo o tom, zda se Jihlava pustí do stavby nové arény, ale ještě nepadlo. O tom rozhodne až nové zastupitelstvo sestavené na základě letošních voleb. Noví zastupitelé by se měli sejít poprvé v listopadu.

Starý zimní stadionu v Jihlavě je už od jara prázdný a nevyužívaný. Hokejová Dukla nyní hraje svoje zápasy v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.