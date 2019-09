Žďár vypověděl smlouvu na zimní údržbu, přibylo totiž úrazů na chodnících

„K tomuto kroku jsme přistoupili po dlouhých úvahách a mnoha jednáních s odbory našeho městského úřadu. Chceme, aby se tím narovnaly některé nepřesnosti v původní smlouvě, například dispečerská služba, která v ní doposud zahrnuta nebyla,“ uvedla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Jak při tom upozornila, vyřešit situaci dodatkem k současné smlouvě a „přesoutěžením“ pouze dispečerské služby nelze. Podle ní to neumožňuje zákon o veřejných zakázkách.

Na podzim se chtějí na radnici věnovat přípravě výběrového řízení, jež by mohlo být vyhlášeno v listopadu či prosinci. Jeho vítěze by pak vedení města rádo znalo do června příštího roku.

Jak to však bude s letošní zimní sezonou a údržbou silnic a chodníků?

„Smlouva je vypověditelná devět měsíců, takže město předpokládá, že společnost, která údržbu v současné době provádí, bude ještě devět měsíců normálně fungovat. Byli bychom také rádi, kdyby se firma přihlásila i do nového výběrového řízení,“ uvedla Ludmila Řezníčková.

Stávající firma se do výběrového řízení hlásit nebude

Stávající dodavatel služby, společnost STAKO Josefa Pitky, však věc vidí poněkud jinak. „Do výběrového řízení už se opravdu hlásit nehodlám,“ konstatoval majitel firmy Josef Pitka, který se zimní údržbě věnuje již třicet let a problémů kolem poskytování této služby, jež ve Žďáře vygradovaly minulou zimní sezonu, má už podle svých slov dost.

Že by se i po nadcházejících devět měsíců věnovala jeho společnost údržbě komunikací ve městě, jak na radnici doufají, nepotvrdil.

„Výpověď ještě na stole nemám, takže to nechci nějak víc komentovat. Město může dát výpověď z určitého důvodu, ale je tam i další důvod, který vede k okamžitému ukončení. Takže ano, může se stát, že zimní údržbu už letos dělat nebudeme,“ nechal se slyšet Pitka.

Vedení města sice doufá, že vše bude nadcházejícího tři čtvrtě roku fungovat pod taktovkou současného dodavatele, je však připraveno i na druhou variantu.

„V tomto případě bychom to řešili jako při loňských problémech se sečením trávy, tedy oslovením některých menších firem nebo například krajské správy a údržby silnic, s níž ostatně spolupracujeme ohledně údržby komunikací i nyní. My ale věříme, že k této variantě nedojde,“ vyjádřila se starostka Řezníčková.



Minulou zimu se hromadily stížnosti i žádosti o odškodnění

V minulé zimní sezoně se Žďár potýkal s velkými problémy s údržbou hlavně v lednu. Radnice i firma STAKO čelily stovkám stížností. A město také zhruba čtyřiceti žádostem o odškodnění za úrazy na zledovatělých chodnících. Řešeny byly přes pojišťovnu v rámci pojištění města, přičemž za každou vyřízenou pojistku platilo město spoluúčast tisíc korun.

Stav chodníků byl tehdy velmi špatný i podle zkušeností lékařů. „Počet zlomenin hlavně v souvislosti s péčí o chodníky ve Žďáře stoupl o dvě třetiny. Chirurgii dělám od roku 1979, polovinu z toho v nemocnici, polovinu času pak soukromě. Ale tolik hrůzy, kdy lidé padali jeden za druhým a čekárna ani rentgen nestačily, nepamatuji. Znamenalo to hodiny a hodiny přesčasů a pacienti byli rozrušení vzteky na vedení města,“ bilancoval žďárský chirurg Vlastimil Krejs.

Náklady na zimní údržbu města se odvíjejí hlavně od průběhu zimy a sněhové nadílky. „Pro letošní rok je na zimní údržbu v rozpočtu vyhrazeno zhruba sedm a půl milionu korun,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement.