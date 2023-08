Přerušený přívod vody i špatné krmení. Beranům na pastvě kdosi škodí

Ačkoliv se dosud ovce na Zelené hoře těšily velké popularitě veřejnosti a až na pár drobností lidé pravidla ve volně průchozích pastvinách respektovali, zhruba v půli srpna se situace výrazně změnila.

„Došlo bohužel k několika událostem, které by samy o sobě mohly být náhodami. Ale když k nim dojde takto opakovaně během pár týdnů, nebo spíš dnů, začínám si myslet, že jde o úmysl,“ povzdechl si farmář, který má nyní na městském pozemku poblíž kostela pětadvacet beranů.

Ti musejí občas čelit různým nekomfortním situacím, ale obvykle jde dle Daďourka spíše o jednorázové opilecké výstřelky.

„Zvířata tady třeba v noci nahánějí party opilců, občas někomu uteče do ohrady pes nebo kdosi po ovcích například i házel svíčky pocházející nejspíš z blízkého hřbitova - ty jsme našli rozházené po pastvině,“ vylíčil chovatel.

Se systematickým záškodnictvím, k jakému dochází nyní, se však doposud nesetkal. Během zhruba dvou týdnů byl hned několikrát přerušen přívod vody k napajedlu.

„Je štěstí, že jsme si toho všimli včas. Nevyteklo tak zbůhdarma nějaké extrémní množství vody a ani ovce nebyly dlouho na suchu. Stalo se to i v době, kdy byla velká horka. Neumím si představit, jaký důvod by někdo měl, aby takto zvířata trápil žízní,“ konstatoval Daďourek.

Fotopasti a častější kontroly strážníky

Napoprvé si chovatel myslel, že jde jenom o nějakou „klukovinu“, ale pak se situace v různých obměnách opakovala. Povolit nebo ucpat přívod vody navíc nejde nijak omylem, vyžaduje to určité úsilí.

Farmář i jeho kolegyně kontrolují pastvinu, v níž se lze volně pohybovat, pravidelně. Díky tomu si zavčasu všimli i poškození ohrad, k němuž došlo rovněž během inkriminovaných týdnů.

„Zda je někdo přestřihl, což usuzuje má kolegyně, nebo je ‚pouze‘ poškodil přelézáním a zbytek už dokonali zvědaví berani, to se těžko odhaduje,“ sdělil farmář. Nechápe ale, jaký důvod by někdo měl k přelézání drátěného oplocení. Na rozlehlou pastvinu se dá totiž vcelku jednoduše dostat hned několika vstupy. „A vniknutím do ohrady mimo ně si lidé cestu příliš nezkrátí,“ kroutí hlavou farmář.

Na ničení pastviny už upozornila na svém facebookovém profilu i radnice, jejíž zástupci přistoupili k některým opatřením. „V místě jsou nainstalované fotopasti, městská policie je ve střehu, ale moc prosíme také obyvatele, aby volali linku 156, pokud si všimnou něčeho nekalého,“ apeluje mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Zvýšenou kontrolní činnost v okolí Zelené hory potvrzují rovněž sami strážníci. „Na tuto oblast se nyní zaměřujeme, naše hlídky tam míří častěji než dříve. Prostor je také monitorován. A vypadá to, že tento týden se snad situace už poněkud uklidnila,“ prohlásil Luboš Skřivánek, zástupce vedoucího městské policie.

Starosta Martin Mrkos je jednáním neznámých vandalů rozhořčen. S pobytem beranů na Zelené hoře je totiž vedení města spokojené. Jednak jde o atrakci, jež sklízí úspěch u turistů i místních, zároveň ale prospívá také vegetaci na svazích pod památkou. Tyto srázy se navíc udržují jen velmi složitě.

„I v budoucnu bychom určitě v pastvě rádi pokračovali. Zdá se mi proto nepochopitelné, že má někdo potřebu škodit zrovna tímto způsobem a navíc zvířatům,“ prohlásil Mrkos.

Že by na hlídání ovcí byli nasazeni pastevečtí psi, jak farmáři radí někteří lidé na sociálních sítích, podle něj reálné není. „Takový vycvičený pes, který má mimochodem větší cenu než celé stádo, by totiž ovce skutečně hlídal, a to v podstatě před každým - což s volně přístupnou pastvinou, kam chodí i pejskaři, nejde dohromady,“ vysvětlil chovatel.

Podstrčený odpad z kuchyně

Aby toho nebylo málo, farmář se nyní setkává i s krmením ovcí, což je u těchto zvířat, zvyklých pouze na trávu, zakázáno. Donedávna lidé upozorňující cedule respektovali.

„Teď se tu ale objevují věci, co se vymykají zdravému rozumu. Ještě bych snad pochopil, že někdo neznalý ve snaze ovcím přilepšit přinese něco ne úplně vhodného, ale toto je vyloženě odpad z kuchyně, žádné přilepšení,“ popsal Daďourek. Mezi „pochutinami“ nechyběl třeba vydlabaný vnitřek dýně či slupky od brambor.

Ovce tyto novinky zatím ignorují. „Jsou ale zvědavé, takže kdyby tam ty věci ležely déle, nelze vyloučit, že je žrát začnou,“ konstatoval farmář s tím, že pak jim hrozí koliky či jiné zdravotní potíže, zvlášť pokud je krmení plesnivé. V nejhorším případě může tato nevhodná „svačina“ skončit i úhynem zvířete.

„Možná má někdo pocit, že ovce strádají, ale věřte, že jejich stav pravidelně sledujeme, a mohu zaručit, že prospívají. Spásají i drobný podrost, který spousta lidí ve vyšší suché trávě nevidí. Mají na to celý den, takže se opravdu zvládnou nasytit,“ objasnil chovatel.

I kvůli této nevyžádané „přikrmovací aktivitě“, která podle něj snad s ataky na vybavení pastviny nesouvisí, je teď na místě více cedulí s prosbou, aby lidé ovce nekrmili.

Berani plemene Romney spásají svah nad Konventským rybníkem každé léto již od roku 2020.