Do kaple svatého Antonína v Horkách po opravě zatékalo. Bude mít novou střechu

Práce začaly před měsícem, ukončeny by měly být nejpozději na konci letošního dubna. „Ve zvonici jsme našli letopočet 1938, zřejmě datum tehdejší opravy. Spoje trámů jsou kolíkované, jak se to dříve dělalo,“ řekl Ladislav Bodárek, tesař z firmy Gretes, jež práce provádí.

Rekonstrukce kaple stojí půldruhého milionu korun. „Loni jsme zjistili, že budeme muset akutně zasáhnout do stavu střechy, kterou zatékalo,“ řekla starosta Malý.

Už v letech 2017 a 2018 městys opravoval fasádu kaple, tehdy využil dotace ministerstva zemědělství. „Předchozí oprava střechy se dělala podle mého odhadu asi před čtyřiceti lety,“ míní starosta Malý.

Kopule kaple bude nově pokryta měděnou krytinou a do zvonice se vrátí snesený zvon. Kaple slouží místním bohoslužbám či k poutním mším při svátku svatého Antonína.

V čelní stěně je při zemi zazděný základní kámen s letopočtem 15. 4. 1895. „Nynější opravou střechy bude v zásadě obnova kaple završená, pak ještě někdy v budoucnu přijde na řada vnitřní výmalba. Ale to je zatím jen ve výhledu,“ naznačil Malý.

Želetava už předloni z místních památek dokončila obnovu historické kašny na náměstí. „Letos bychom ji chtěli napustit vodou,“ řekl starosta.

Diskutují s architekty o náměstí

Připravovanou zásadní investicí městyse bude úprava prostranství na náměstí, které se uvolnilo poté, co autobusové nádraží bylo odtud loni přesunuto do nového zázemí u průtahu naproti areálu sýrárny.

„Měli jsme k tomu už nějaká sezení a diskuse s architekty a dál v nich budeme pokračovat, abychom se dobrali k nějakému výsledku, co tam udělat. Měla by tam být klidová zóna a také možnost pořádat trhy, ale současně zachovat i dopravu do přilehlého sídliště. Náměstí bylo bohužel za časů socialismu výrazně narušeno demolicemi a přestavbami, a dlouhodobě silničním průtahem. S tím mnoho nenaděláme,“ naznačil Malý.

V obci by měly vzniknout dva nové přechody pro chodce: v Želetavě u parkoviště pošty ve Znojemské ulici a v Horkách u autobusové zastávky. „Musí o tom však ještě rozhodnout naši zastupitelé,“ podotkl Malý.

Želetava má přibližně 1 500 obyvatel, v jejích místní části Horky žije asi 160 lidí. Součástí Želetavy jsou Horky od roku 1961.