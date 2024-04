Trénink mozku musí lidi bavit, říká cvičitelka paměti a soustředění

Jak vznikl nápad na Mozkohernu?

Pracovala jsem a stále pracuji v oblasti komunikace, PR a marketingu. Při kurzech, které jsme připravovali pro firmy, jsem se setkávala nápadně často s tím, že si manažeři stěžovali na své soustředění, na to, že zapomínají a že se cítí vyčerpaní. Pátrala jsem a zaměřila jsem se na mozek. A protože mám vystudovanou pedagogickou fakultu a pořádala jsem tábory a volnočasové aktivity pro děti, vím, že je potřeba nejprve zaujmout, aby to děti, potažmo dospělé bavilo. Trénink mozku přece nemusí být nuda. Absolvovala jsem vzdělávací kurzy pro trenéry paměti a postupně vytvořila koncept zábavného tréninku mozku nazvaný Mozkoherna. Navíc mě baví neustále objevovat něco nového a také si velmi ráda hraji.

Jak moc náročné bylo takový projekt uskutečnit?

Když máte kolem sebe šikovné lidi, jako mám já kolegyni Šárku Vostálovou, tak se nedá mluvit o náročnosti, ale spíše o nadšení pro to, co děláme. Mozkoherna stojí na třech pilířích - jsou to neurotechnologie, tradiční techniky tréninku paměti a mozkohračky. Co je náročné, je pořízení a provoz neurotechnologií. Člověk musí být také technicky zdatný. Neustále sledujeme trendy a vývoj na tomto poli. Součástí naší práce je vzdělávání. Neurověda je fascinující a já mám pocit, že stále objevuji něco nového, zajímavého. Tyto poznatky pak přenášíme do našich programů, které připravujeme pro manažery, pro děti ve školách a také pro seniory po celé České republice.

Jak program vypadá v praxi? Předpokládám, že pro seniory musí být jiný než pro děti.

Senioři mají často potíže se zrakem, omezenou motoriku a podobně. Takže volíme způsoby, aby program odpovídal jejich schopnostem. Pro ně je důležité prožít úspěch. Musíme nastavit aktivity, aby ho byli schopni zažít a postupně se zlepšovat. U dětí je to na jednu stranu jednodušší, ale je tam zase opačná linka, že některé úkony ještě nezvládnou. Co víme, tak člověka více motivuje, když má pocit úspěchu, pak se touží zlepšovat. Výhoda našich programů je, že člověk mozek trénuje hrou. Tak u toho vydrží klidně půl hodiny s pocitem, že ho to baví, a ta doba mu rychle uteče. Kdežto když si člověk řekne, že se bude půl hodiny učit, nebaví ho to. Takže pro nás je základ, aby to lidi bavilo.

Ten, kdo umí dobře pracovat se svým soustředěním, má spokojenější život. Je to taková naše životní energie.

Které aktivity připadají účastníkům programu nejzajímavější?

Vybíráme vždy mix, aby měly mozkohračky, které potrénují nejenom paměť, soustředění, logiku, ale i velmi oblíbené postřehové aktivity. Kdybych měla vypíchnout jednu věc, tak je to asi námi přezdívaný Lovec světel. Během časového limitu se děti snaží chytit co nejvíce světelných bodů. Velmi oblíbenou aktivitou je létající kulička, zařízení fungující na principu EEG. Čelenka na hlavě snímá mozkovou aktivitu a na základě toho pak může člověk ovládat na hrací konzoli létající kuličku a doslova „vidět“ své soustředění. Děti milují mozkohračky, jsou to chytré hry a hlavolamy, kde řeší vždy nějaký úkol, u kterého musí zapojit své mozkové závity. Když najdou řešení, chtějí pokračovat dál.

Prozraďte ještě něco ze zákulisí Mozkoherny.

Často jezdíme na firemní akce se speciální hrou Mindball. Je to myšlenkový fotbal, který funguje na principu EEG. Hráči sedí u stolu, na hlavě mají čelenky, které snímají jejich soustředění. Kdo je „silnější“, dává gól. Přetlačí kuličku na dráze stolu do soupeřovy branky. Aby to však fungovalo, musí mít hráči na hlavě EEG čelenku, jinak se kulička nehne. V pozdějších večerních hodinách se nám stává, že si lidé přijdou zahrát myšlenkový fotbal, posadí se a soustředí se. Kulička se nehne. Jenže si zapomenou nasadit čelenku na hlavu. Tak to pak vezmeme znovu a s čelenkou.

Jak dokázat, aby se člověk lépe soustředil?

Nejprve je potřeba vědět, co soustředění vlastně je. Zaměření pozornosti na to, co právě dělám. Mozek se neumí soustředit na více věcí najednou. I když bychom to někdy chtěli, ale tak to nefunguje. Musíme zjistit, co nebo kdo nás vyrušuje. Někdy je to mluvící kolega nebo v pozadí zapnutá hudba a často je to telefon na stole, který se neustále rozsvěcuje, protože tam přicházejí notifikace. Ten, kdo umí dobře pracovat se svým soustředěním, má spokojenější život. Je to taková naše životní energie. Je to podobné jako s květinou, kterou zaléváte. Věnujete ji pozornost, roste. Nezaléváte ji, uschne vám. Trénink soustředění je o celoživotní práci, je to o stylu života. Není to tak složité, jak se může na první pohled zdát. Začít můžete třeba u nás v Mozkoherně.