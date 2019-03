VIDEO: Pozor, loď! Silnice na Vysočině brázdí 34 metrů dlouhé plavidlo

Větší kus cesty už má loď Munot za sebou. „V pondělí jsme ji naložili v Týnci, od úterý do čtvrtka se přepravuje, v pátek ji vyložíme v Pasohlávkách,“ řekl Zdeněk Novák z firmy Nosped, která zajišťuje přepravu nadměrného nákladu. „Celý náklad i s tahačem a postrkem měří šedesát metrů,“ dodal.

Dnes ráno vyrazil transport z Nasavrk a následně projížděl po silnici I/37 Vysočinou. Řidič modrého tahače s týmem lidí v doprovodných vozidlech si musel poradit s nejrůznějšími překážkami.

Dopoledne nadměrný náklad projížděl Žďárem nad Sázavou, cestu mu trvala zhruba hodinu. Zatímco motoristé museli auta odstavit na straně nebo zvolit jinou cestu, pro přihlížející byla loď na silnici atrakcí.

„Taková loď tady nejezdí každý den,“ prohodila jedna z přihlížejících žen. „Hlavně dobře dojeďte, jste všichni fakt dobří,“ volala další na řidiče tahače, který zrovna zdolal poslední překážku ve dvacetitisícovém městě.

„Malé zdržení bylo na žďárském barokním mostě mezi sochami. Vyhnuli jsme se kruhovému objezdu u Enpeky, je totiž malý a horizontálně nakloněný. Aby netrpěla technika, objíždíme místo po Jamské ulici,“ popsal Novák.

Řidič pak zvládl bezpečně i průjezd kruhovým objezdem v Brněnské ulici na konci města. Aby se vytočil, musely pryč některé překážející dopravní značky.

„Největší zádrhel na trase byl zatím průjezd obcí Jívoví, kde jsou úzké prudké zatáčky, do cesty zasahují okapy střech,“ zmínil Novák vesnici před Křižanovem.

Ve čtyři hodiny odpoledne už byl konvoj podle webu dopravniinfo.cz odstavený u Devíti Křížů, kde přenocuje.

Ve čtvrtek bude brzdit provoz na jihomoravských silnicích. Chvíli pojede i po dálnici D1, v úseku od exitu 182 po exit 194.

„Ve čtvrtek ve finále cesty za Brnem se u Rajhradu bude zavírat D52, protože pojedeme v protisměru,“ upozornil zástupce přepravní firmy.

Loď Munot bude vozit turisty na Nových Mlýnech, nejdřív však projde rekonstrukcí. „Koupili jsme ji loni, chtěli jsme ji převézt už v říjnu, ale až do začátku ledna jsme museli čekat kvůli nesplavnému Labi,“ popisuje majitelka plavidla Lucie Erbanová ze společnosti Plavby Pálava. „Aby se pak vůbec vešla na silnice, oddělali jsme její druhé patro,“ dodává.

V provozu bude Munot pravděpodobně až za rok. „Loď potřebuje rekonstrukci, musí se toho udělat hodně. Buď letos v srpnu, nebo spíše příští rok na jaře, půjde na vodu v kempu v Pasohlávkách. Opravovat ji však budeme déle, do tří až pěti let ji chceme dostat do nádherného stavu,“ prozradila majitelka.

Kapacita lodi je až 250 lidí, má i kuchyň.

Munot má zajímavou historii, byla postavena v roce 1936 na Bodamském jezeře ve Švýcarsku a patří mezi první lodě s naftovým pohonem. Po čase se dostala do Nizozemí, křižovala však kanály, řeky a dokonce i moře.