Do revitalizovaného parku v Pelhřimově se vejde i 300 let stará kašna

Radnice nechala vypracovat na revitalizaci krajinářskou studii, jejíž součástí je také kompletní projektová dokumentace. To vše by mělo být dokončené do léta, následně se bude vybírat zhotovitel.

„V ideálním případě bychom tak mohli začít na úpravách pracovat ještě letos,“ informoval pelhřimovský starosta Ladislav Med s tím, že se záměrem se počítá i v rozpočtu.

Historie Děkanské zahrady Založena byla již v roce 1603 jako součást fary.



Obnově a větší péči se jí opět dostalo až ve 30. letech 20. století zásluhou pelhřimovského děkana Františka Bernarda Vaňka.



V zahradě se nacházel jediný objekt – zahradní domek, k jehož obnovení došlo v roce 1932 v duchu tehdejší památkové péče.



Děkan F. B. Vaněk (1872–1944) je pro Pelhřimov a jeho kulturní historii významnou osobností. V zahradním domku je památník věnovaný jeho osobě. Děkan zde rád pobýval a psal své články a kázání.



Zařízení domku bylo zrekonstruováno téměř do původní podoby.



F. B. Vaněk zemřel v roce 1944 v koncentračním táboře v Dachau. Zdroj: MÚ Pelhřimov, www.mupe.cz

Revitalizace se podle jeho slov bude týkat dolní části Děkanské zahrady, kde se nyní nachází například minigolfové hřiště. „To bychom chtěli přesunout do vhodnější lokality,“ přiblížil Med.

Do parku nedaleko kostela svatého Bartoloměje má naopak přibýt zhruba tři sta let stará historická kašna z Růžové ulice. Rovněž bohatá zeleň zahrady se dočká rozsáhlých arboristických úprav.

„Tento prostor má vysoký odpočinkový potenciál a v konečném důsledku by zde mohl vzniknout park pro setkávání lidí a trávení volného času. Samozřejmě je ale potřeba navázat na historické hodnoty, zachovat přírodní charakter a nenásilně včlenit aktivity,“ popsal plány radnice pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš.

V současné době se v děkanské zahradě nachází kromě zmiňovaného minigolfu i dětské hřiště, jehož se však úpravy týkat nemají, lavičky, voliéra s exotickými ptáky či několik uměleckých děl – mozaika Kristovy hlavy, Boží muka nebo památník Františka Bernarda Vaňka, českého vlastence, kněze a spisovatele, jehož jméno je s Děkanskou zahradou i městem celkově úzce spjato.

Památník je uprostřed zahrady – v zahradním domku, v němž pelhřimovský děkan rád pobýval a tvořil. Tam vznikl i jeho známý román Na krásné samotě.