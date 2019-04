Z opravované zvonice v Obratani sundali starý krov poškozený zatékáním

Krov zvonice proto nahradí kopie, jež by měla být umístěna zpět na věž na jaře příštího roku.

„Části krovu, u nichž to bude možné, zachováme a přeneseme do nové konstrukce, jinak se bude dělat kopie původního krovu,“ řekla Terezie Vohralíková z telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Památkáři spolu se zástupci obce a stavebním dozorem se v pondělí setkali u zvonice v rámci kontrolního dne. Oprava je rozdělena na několik fází. Celkem bude stát 2,5 milionu korun. O financování se dělí farnost s obcí, krajem, ministerstvem kultury a místními podnikateli.

„Pro Obrataň je to významná investiční akce, zvonice je dominantou obce. Je tím prvním, co vás upoutá, když do Obrataně přijedete. Chceme, aby vypadala dobře. Bylo by dobré, kdyby následovala i oprava fasády zvonice a jejího interiéru, a třeba i doplnění zvonů, které tam nejsou už od roku 1942,“ řekl obrataňský starosta Aleš Komárek.

Opravy dřevěných konstrukcí zvonice začaly v roce 2016. „Dřevo je v havarijním stavu. Nejprve byla snesena vrchní část, zvaná lucerna. Ta už je opravená. Pak byla snesena i spodní část krovu zvonice, která by měla být opravena snad letos,“ řekla Vohralíková.

Na zvonici byla šindelová krytina, jejíž stáří se blížilo stovce let. „Poškozenými šindeli do zvonice několik desítek let zatékalo,“ podotkla Vohralíková. Teď je věž provizorně zastřešena.

Nynější konstrukce krovu podle odhadu odborníků pochází z přelomu 17. a 18. století.

Zvonice patří k obrataňskému kostelu Narození Panny Marie, je ale samostatnou stavbou stojící vedle něj. Kostel pochází 1. poloviny 14. století, barokní přestavbou prošel v roce 1876. „Pro dobu pozdní gotiky a začátek renesance je pro oblast pomezí Vysočiny a jižních Čech typické, že se zvonice stavěly odděleně,“ podotkla Vohralíková.