Most v Náměšti se po dávné opravě rozpadá, množství soch musí dolů

Je hned po Karlově mostě druhý v Česku s nejbohatší sochařskou výzdobou. Na Moravě není jiný, který by se v tomto ohledu rovnal baroknímu kamennému mostu v Náměšti nad Oslavou. Stojí pod tamním náměstím a je z něj krásný výhled na zámek.

Jenže po rekonstrukci z přelomu 80. a 90. let je už most přes Oslavu v havarijním stavu, což je vidět na první pohled. Navíc stavaři podle starosty Vladimíra Měrky tehdy před třiceti lety použili metodu, která se nyní jeví jako značně problematická.

„Hrozné závady, které tam jsou po poslední rekonstrukci, se musí odstranit. Oni tam tehdy umístili železobetonovou desku, která překlenula kamenné oblouky. Jenže ta deska se podle počasí pohybuje. Roztahuje a stahuje se o milimetry až centimetry. A všechno nad ní rozpraskává. Ta deska se tam neměla dávat,“ popsal Měrka.

Podle původního záměru měla deska most sepnout a být jeho nosným prvkem. Jenže ve skutečnosti narušila statiku historické památky. Nově se bude muset řešit i její odvodnění.

Už je proto připravený a schválený projekt na rekonstrukci. K té by mělo dojít příští rok a vyjde řádově na miliony korun. Vedení radnice požádá o dotaci ministerstvo kultury.

„A to vzhledem k významu této památky, jejíž rekonstrukci řeší i státní orgány,“ dodal starosta Náměště.

Sochy čeká stěhování

Jelikož půjde o generální opravu, bude se sundávat i všech dvacet soch a zábradlí pod nimi. Na vyřešení potíží s mostem se podle starosty podíleli i odborníci z Vysokého učení technického.

Jedna z nejvýznamnějších náměšťských i krajských památek v minulosti spojovala zámek s městem. Až do roku 1986 byla též součástí hlavní spojnice mezi Třebíčí a Brnem, což jí dávalo hodně zabrat. Most z osmnáctého století zdobí dvacet soch svatých, jež byly zhotoveny různými mistry. Za druhé světové války ukryli obyvatelé sochy před nacisty. V době osvobození v noci na devátého května 1945 místní lidé během riskantní operace odminovali vzácnou památku, aby umožnili vstup Rudé armády.

Trpěl pod tisíci aut, vydržel i povodeň v roce 1985

A protože byl most až do osmdesátých let jediným přes řeku ve městě, trpěl otřesy kvůli narůstající dopravě. Podle sčítání z roku 1979 přes něj projelo denně více než pět tisíc vozidel včetně těžkých nákladních automobilů.

„V roce 1984 bylo přikročeno k restaurování soch a zhotovení jejich kopií. Kritickou zátěž pro most představovala povodeň v květnu 1985. Je až s podivem, že 250 let stará konstrukce mostu, která byla v minulosti vystavena nemalým zkouškám, obstála i při testu stoletou vodou,“ uvádí se v publikaci nazvané Barokní most v Náměšti nad Oslavou.

Prvním krokem k záchraně památky bylo v polovině osmdesátých let převedení veškeré automobilové dopravy na nový silniční most. V dubnu roku 1989 ještě za minulého režimu bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci mostu, která byla dokončena v roce 1992. Nyní je památka se sochami přístupná jen pro pěší.