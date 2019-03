Do krovu kostela se dostanou turisté, projdou po lávkách pod střechou

Střecha, kterou do kostela zatékalo, dostává novou krytinu, v plném proudu jsou klempířské práce a krov kostela - poškozený hnilobou - se po generální opravě navrátí zpátky do své renesanční podoby z 16. století.

„Krov byl od roku 1540 do současnosti poznamenán řadou nepříliš zdařilých oprav. Celá jeho spodní část byla uhnilá a provizorně opravená. Rozhodli jsme se, že ho vrátíme do původního stavu z první poloviny 16. století, který byl jenom na malém místě zachovaný,“ vysvětluje Zdeněk Rieger, jeden z projektantů.

Generální oprava střechy začala 1. května 2017. Momentálně je v poslední fázi obnovy.

„Všechny tesařské, klempířské a pokrývačské práce nad presbytářem a hlavní lodí jsou kompletně dokončené. Zbývá nám nejobtížnější část projektu, a tou je mezivěží, kde s ohledem na pracovní podmínky, poškození trámů, manipulaci s nimi a tesařské umění je práce nejnáročnější,“ říká za vlastníka objektu, kterým je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Norbert Dostál.

Dělníci si zaslouží obdiv, na střeše pracovali i přes zimu

Původně měla kompletní obnova kostela skončit koncem dubna tohoto roku, vlastník však požádal o prodloužení termínu do konce srpna.

Dělníci na opravách střechy kostela pracovali intenzivně i přes zimu. Aby do kostela po sejmutí staré krytiny nesněžilo a nezatékalo, museli vytvořit improvizovanou „střechu nad střechou“, která je od té původní vzdálená metr a půl.

„Zvlášť na Vysočině, kde bývá zima krutá, hodně sněží a fouká, si dělníci zaslouží obdiv za to, v jakých podmínkách dokážou pracovat,“ vyzdvihuje jejich práci Dostál.

Výběrové řízení na generální opravu střechy kostela vyhrála firma Báča z Poličky, která se specializuje na obnovu historických objektů.



„Náročná je už jenom manipulace v daném prostoru. Krov v mezivěží je velmi příkrý a k hřebeni je vysoký dvacet metrů,“ popisuje stavbyvedoucí Stanislav Urban.

Krov bude osvětlený, návštěvníci jím projdou po lávkách

Po skončení oprav premonstráti počítají s tím, že prostor krovu a větší část kostela bude zpřístupněna veřejnosti. Vzniknout má úplně nová prohlídková trasa s průvodcem.

„Pro návštěvníky budou pod střechou vytvořené lávky, krov bude osvětlený a návštěvníci budou mít možnost obdivovat úžasnou tesařskou práci a jednotlivé techniky a postupy,“ připomíná Norbert Dostál.

Nová trasa by měla být turistům přístupná od jara 2020 v hlavní návštěvnické sezoně, to znamená od dubna do října. Přístup do krovu bude věží kostela, kterou vede strmé schodiště. Na podestách by měly být informační panely k historii kostela a jeho opravě, vystaveny budou části původní krytiny a další zajímavosti.

„Zvažujeme, že vstup omezíme věkem, protože pro malé děti by to mohlo být nebezpečné,“ dodal zástupce vlastníka.

Generální oprava krovu a pláště střechy přijde na 30 milionů korun. Dotaci získal vlastník až na čtvrtý pokus. Poskytnutá suma kryje 95 procent veškerých nákladů, přičemž 85 procent je z programu IROP.