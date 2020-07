Objednali čtyřicet chlebů, třicet zbylo. Jeníkov kvůli koronaviru osiřel

Testování pokračuje. Neznají prvního pacienta Ve Větrném Jeníkově pokračuje dohledávání kontaktů lidí nakažených koronavirem. Mohou jich být desítky. Prozatím tam testy potvrdily 14 nemocných. Obec vyzvala místní, aby nosili roušky i mimo Větrný Jeníkov.

Někteří lidé podle starostky Martiny Lisové museli zůstat z rozhodnutí zaměstnavatele doma, i když nejsou v karanténě. "Už mi volala spousta lidí, kteří museli zůstat z nařízení zaměstnavatele minimálně týden doma, nebo museli donést negativní test. Je to taková nepříjemná záležitost v souvislosti s tím, co se děje," řekla Lisová. Podle České televize vybral autobusový dopravce ICOM transport pět řidičů, které bude nasazovat jen na linky projíždějí Větrným Jeníkovem a nebudou se potkávat s dalšími řidiči. Je to prevence, kdyby se jeho zaměstnanci nakazili. Nákaza se podle ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jiřího Kose v obci potvrdila v okamžiku, kdy už si řada dalších lidí stěžovala na prodělané příznaky nemoci. "V podstatě jsme přišli do prostředí, kde to (nákaza) už bylo, kde naznáme prvního pacienta. Ve chvíli, kdy se to prokázalo, tvrdili i jiní, že měli příznaky. Nevíme, jestli byl první, nebo to od někoho chytil. Navíc je dnes spousta nosičů bezpříznakových," řekl Kos.

Podle jeho odhadů bude nutné vyšetřit desítky lidí. První vzorky testů se odebíraly už dnes, výsledky by mohly být ve čtvrtek odpoledne. (ČTK)