V Jihlavě silný vítr strhl střechu jedné z budov Muzea Vysočiny

„Foukalo opravdu pořádně. Zrovna když jsem byla u morového sloupu, ozvala se obrovská rána. Nevěděla jsem, co se děje, otočila jsem se a viděla, jak střecha muzea padá dolů. Lekla jsem se tak, že jsem se z toho celá rozklepala,“ popsala událost paní Alena, jež zrovna přecházela po náměstí.

V podkroví budovy už není výstavní část, muzeum je využívá k uložení věcí. O jejich vystěhovávání zatím není rozhodnuto.

„Pravděpodobně by to nemuselo být potřeba. Až stav střechy zkontroluje specializovaná firma, rozhodne, jak rozsáhlé opravy budou muset být udělány, ale zatím to vypadá, že podbití je v pořádku,“ řekl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO).

V Ledči hrozí sesuv kamení na uzavřenou silnici

Vítr působí problémy i jinde. V Ledči nad Sázavou je z preventivních důvodů od rána uzavřena silnice třetí třídy, která vede k místní firmě Kovofiniš. „Může tam padat kamení a hrozí sesuv skalních bloků,“ sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Auta budou jezdit po označené objízdné trase, úsek bude uzavřený i pro chodce. Délka uzavírky bude závislá na průběhu sanace svahu.

„Podle geologického posudku vykazuje celý skalní masiv na pozemcích města nejvyšší riziko nestability, kdykoli může dojít ke zřícení větších skalních bloků a převisů,“ doplnila mluvčí kraje.

Zavřená je podle webu města komunikace na Tyršově nábřeží mezi výrobním areálem Kovofiniše a středem města. V havarijním stavu je masiv Šeptouchovská skála.

Rizikové místo bude podle kraje během dneška osazeno pevnými zábranami. Zpracování projektu na technické řešení nestabilních částí svahu bude zřejmě předcházet očištění od malých kamenů a zasíťování spodních partií.

Hasiči na Vysočině od rána vyjeli už ke dvěma stovkám událostí souvisejících s větrem. Nejčastěji řešili padlé stromy či větve na komunikace, které bránily k plynulosti provozu.