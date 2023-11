Hlíny jako na poli. Auta ze stavby Horácké arény zaneřádila ulici blátem

„Když jsem jel v sobotu ráno kolem, ležela na silnici souvislá vrstva bláta. Připadal jsem si, že jedu přes pole,“ ozval se MF DNES rozlobený řidič Zdeněk, který nechtěl zveřejnit celé jméno, ovšem redakci je známo. „Navíc sněžilo, takže bezpečnost provozu tam šla úplně do háje,“ rozčiloval se.

Za pár hodin se vracel stejnou cestou zpátky. Situace se mezitím vylepšila, ovšem jeho auto dostalo i tak pořádně zabrat.

„Špinavá silnice byla na obě strany tak půl kilometru. To přece nejde, aby lidi měli zasviněná auta jenom proto, že se někde něco staví,“ nadával dál. „Tohle by v Rakousku nebo v Německu nikdo nedovolil. Tam všude stojí před podobnou stavbou myčka.“

Multifunkční arénu v krajském městě Vysočiny staví firma GEMO, která si je víkendového problému dobře vědoma.

„Podle vyjádření stavbyvedoucího zajišťovali do 24. listopadu čištění komunikací pracovníci SMJ (Služeb města Jihlavy), kteří poskytovali jak kropicí, tak i zametací vůz. Následně však přestavěli svoje vozy na zimní údržbu a na stavbu nastoupil jiný dodavatel úklidu. V sobotu pak skutečně nastal problém, když se nový zametací vůz rozbil,“ vysvětloval mluvčí jihlavské radnice, která je zadavatelem stavby arény, Radovan Daněk.

Podle něj však šlo o zcela výjimečný stav. „Málokterá firma po sobě uklízí tak často a tak intenzivně jako společnost GEMO. Jsme s čistotou silnic v okolí stavby relativně spokojeni, i když je pochopitelně stále co zlepšovat,“ ujišťoval.

Jako na poli už by se snad řidiči, kteří se vydají v následujících měsících hlavním tahem přes Jihlavu, cítit neměli, nicméně zima čištění vozovky zkomplikuje.

„Budeme apelovat na firmu, aby zajistila všechna dostupná opatření, která znečištění komunikací ještě více minimalizují,“ slíbil Daněk.

„V zimním počasí je to ale komplikace, protože společnost dostala zákaz používání vodního oplachu silnice. Smývala by se totiž sůl, voda by namrzala a silnice by tak mohla být i nesjízdná. Jinak ale věříme, že většina řidičů vnímá, že se firma o okolí této velké stavby stará relativně dobře,“ dodal.

Bláto na vozovce každopádně nemá z pohledu bezpečnosti provozu co dělat. „Pokud k takové situaci dojde, měli by se řidiči obrátit na strážníky městské policie nebo na státní policii,“ vzkázal Pavel Vlček, vedoucí oddělení dopravních přestupků na jihlavském magistrátu.

Rozzlobený řidič Zdeněk má ale ještě jedno řešení. „Podle mě by se měli řidiči chovat stejně sebevědomě, jako se chovají například ti v Rakousku. Jestliže se na silnici objeví takováhle špína, mají si nechat umýt auto a náklady na vyčištění poslat k proplacení stavební firmě. Já to tak příště určitě udělám!“