Jihlava hledá skromného supermanažera, který povede budoucí Horáckou arenu

Bude na něm hodně záležet – především to, jak Jihlavané na stavbu arény, kontroverzní investici za 1,9 miliardy korun – budou nahlížet. Jinými slovy – na manažeru bude záviset, zda arénu Jihlava většinově vezme na milost, či zda naopak tato aréna město časem dokáže i společensky pozvednout.

Kritici stadionu vytýkají, že bude vystavěn ve čtvrti, kde nejsou solidní ubytovací zařízení ani restaurace, v místě bez parkovišť, v lokalitě bez zázemí. Naopak zastánci míní, že právě stavba arény dokáže centrum města znovuoživit a vrátit mu prestiž i pozitivní atmosféru.

Pokud bude supermanažer nalezen a přijme ten job, tak v pozici šéfa budoucí arény začne pracovat už od začátku příštího roku. A to přesto, že ji město teprve nyní začíná stavět na místě zbouraného Horáckého zimního stadionu.

„Ještě ladíme nějaké detaily výběrového řízení, pak zřejmě uděláme mimořádnou radu města, kde výběrové řízení schválíme a pak vyhlásíme,“ řekl primátor Petr Ryška (ODS). Mimořádné zasedání rady by se mělo pravděpodobně uskutečnit právě v pondělí.

Začít pracovat by měl během půl roku

Supermanažer by měl začít podle radního Davida Beke (ODS) pracovat během následujícího půl roku. „Abychom tu osobu našli, zkusíme kontaktovat i headhuntery, kteří by jej mohli pomoci vytipovat. Měl by začít pracovat co nejdříve. Není podstatné, zda už koncem tohoto roku nebo v únoru, rozhodně je to otázka nejbližšího půlroku,“ řekl Beke.

S hledáním šéfa arény vedení Jihlavy podle Bekeho nechtělo začít dřív, než stavba reálně začne. „V momentě, kdy se o aréně zatím jen mluvilo a ještě se nekoplo do země, by nikdo dobrý asi nešel do něčeho bez jistoty, zda se to dokončí,“ řekl Beke.

Manažer X stane v čele obchodní společnosti s ručením omezeným, kterou město na provozování arény založí. Na tom se 19. září dohodli jihlavští zastupitelé.

„Manažer by měl být k ruce už nyní při stavbě arény, vznášet připomínky a podněty pro její budoucí provoz. Velké akce se připravují několik let dopředu, takže už je nejvyšší čas některé akce připravovat dopředu, začít teď a sestavovat tým spolupracovníků, který se o halu bude starat,“ řekl radní Beke. V aréně by kromě sportoviště s multifunkčním využitím a prioritou hokeje mělo být i ubytování či restaurace.

Na post šéfa má být v rozpočtu milion ročně

Podle základního modelu vedení města – takzvané nulové varianty – by se v aréně ročně mělo uskutečnit 60 akcí, z toho 35 hokejových a zbylých 25 akcí jiných: společenských, kulturních podniků či akcí z oblasti jiných sportů. „Když to dobře půjde, hypotetický potenciál je až dvojnásobný,“ míní Beke.

Klíčová je otázka peněz. Město chce v ideálním případě arénu otevřít na podzim 2025. Do té doby bude muset Jihlava provozovatelskou firmu i jejího šéfa solidně živit.

Celkem na náklady vznikající firmy počítáme na jeden rok po dobu výstavby arény 5,4 milionu korun. Z toho na samotného jednatele asi kolem jednoho milionu korun, ale záleží, kdo se přihlásí David Beke Radní Jihlavy (ODS)

„Plat toho manažera řešíme, chci se na to ptát headhunterů, aby to byla částka, která bude motivující. Já zatím představu o jeho platu moc nemám, ale o moc méně než sto tisíc měsíčně to nebude,“ míní Beke.

Ekonomický odbor magistrátu už orientační potřebnou částku propočítal. „Celkem na náklady vznikající firmy počítáme na jeden rok po dobu výstavby arény zhruba 5,4 milionu korun. Z toho na samotného jednatele asi kolem jednoho milionu korun, ale záleží, kdo se přihlásí,“ naznačil Beke.

Brno nebude konkurence, odmítá Beke

Vyvstal však nový vykřičník. V současnosti se začíná stavět také podobná aréna v Brně, vzdáleném jen osmdesát kilometrů. Zatímco tato Arena Brno má mít kapacitu 13 300 míst, ta jihlavská má pojmout 5 600 až 8 tisíc diváků, podle konfigurace interiéru.

Beke se brněnské konkurence nebojí. „Té by se měla bát spíš pražská O2 Aréna, ta jihlavská má jinou kapacitu a předpoklady pro pořádání jiných typů akcí. Nemyslím, že by si v tomto Jihlava a Brno konkurovaly, nebo na sobě ty dvě haly parazitovaly, naopak by mohly spolupracovat. Počítáme s naším spádovým územím až k Vídni, časem pomůže blízkost vysokorychlostní trati,“ věří Beke.

Výběrové řízení na Manažera X bude trvat šest týdnů. Čekání na jeho výsledek bude napínavé jak thriller. Založení obchodní společnosti však prošlo městským zastupitelstvem hladce: pro hlasovalo 29 z přítomných 33 zastupitelů.

Vlastnímu hlasování předcházela čtyřicetiminutová diskuse. Zastupitel Libor Kuchyňa (STAN) upozornil, aby se vedení města neupínalo k myšlence, že aréna bude zisková. „Zisková je v České republice jenom O2 Aréna a byl by obrovský úspěch, kdybychom se v Jihlavě dostali do zisku. Můžeme se ale dostat do obrovské přidané hodnoty pro region,“ řekl Kuchyňa.

Jihlavským benefitem pro sport je primátor

Manažer bude podle něj klíčovou osobností, ale zásadní význam bude mít i vlastní působení primátora Petra Ryšky, zkušeného sportovního činovníka. „Naším obrovským benefitem je, že pan primátor má dobré kontakty na sportovní svazy a i on bude klíčový pro získání sportovních akcí, ve sportovním světě je to hodně založeno na osobních vazbách a konkurence Brna a Prahy bude těžká. Nehledejme ale nějakého superčlověka, asi mu nenabídneme 300 tisíc korun. Vždyť manažerem O2 Arény je bývalý hokejista,“ uvedl příklad v diskusi Kuchyňa. Město by podle něj především nemělo podcenit výběrové řízení a nespoléhat se například na pouhé vyvěšení na webu města.

Bývalá primátorka a nynější opoziční zastupitelka Karolína Koubová (Piráti a Fórum) řekla, že koncepce uchazečů o roli manažera arény by měly být v anonymizované formě zpřístupněny veřejnosti.

K nepříliš srdečné výměně názorů došlo mezi opozičním zastupitelem Danielem Škarkou (Piráti a Fórum) a primátorem Ryškou. „Poprosil bych o souhrn analýzy zkušeností z jiných měst, kde se zabývají podobnými tématy, jejich doporučení, abychom si mohli udělat obrázek. A mám obavu o toho vysněného manažera, že to zpracuje na klíč za vás,“ řekl Škarka.

„Dostat se k relevantním datům není jednoduché. Ředitelé těch firem mlží i na oficiální úrovni i na vyšší. Nějaká data ale máme, i když ta čísla jsou často zkreslená. Nějakou analýzu z těch dat můžeme dát dohromady,“ odpověděl Ryška.

„Pokud jako občan nejsem schopen se dostat k informacím, jak jsou využívány dotace, tak to ukazuje na netransparentní systém. Je otázkou, jestli to chceme dělat nějak podobně, tedy netransparentně?“ reagoval Škarka.

Úspěšný uchazeč by neměl být z Vysočiny

Jak vidí osobu budoucího manažera bývalá primátorka Karolína Koubová? „Osobně bych uvítala, kdyby nebyl z Vysočiny, aby měl odstup a nebyl svázán místními vazbami. Bude ve velkém tlaku, aby nepodléhal situací, které na něj budou padat z toho, co chce město. Protože ono chce někdy něco jiného, než ta firma může udělat.“

Na základě vlastní zkušenosti se Koubová obává, že magistrát nebude příliš aktivní, aby nově založené obchodní společnosti pro HMA pomáhal. „Po své zkušenosti – a nemám problém se sebekritikou – jsem v toto ztratila víru. Platí, že co úřad nemá ozkoušené, toho se bojí. V tomhle případě nové organizace ale neexistují žádné ozkoušené procesy. Se svou zkušeností z posledních pěti šesti let s tím, jakým způsobem úřad i vedení města vede své obchodní společnosti a jak jim pomáhá, jsem velmi skeptická, že se to povede. Na papíře to ale vypadá velmi hezky a moc ráda se nechám mile překvapit,“ řekla Koubová.

Podle ní se plat nového manažera na základě zažitých postupů odměňování jednatelů a ředitelů jihlavských městských společností nedostane přes sto tisíc, spíš bude o pětinu nižší. „Plat tohoto manažera by ale měl být vyšší, zvláště když se bude jednat o takový moloch,“ řekla Koubová.

S odstupem času a ve světle nynější reality včetně stavby brněnské arény by se patrně dnes Koubová rozhodovala jinak a přiklonila se pro Jihlavu spíše ke stavbě menší ryze sportovní arény. „Jenže tyto stavby se chystají řadu let a dát nohu z plynu by tak jako tak znamenalo zahodit třeba 150 milionů korun,“ dodala Koubová.