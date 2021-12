V Jihlavě začne očkování dětí proti covidu, kraj dostal šest tisíc dávek

Vakcínu lidé dostanou i na žďárské ortopedii Proti covidu-19 se nově očkuje i v očkovacím centru v budově žďárské polikliniky. Ve své ortopedické ambulanci ho od středy otevřel lékař Radek Černý. „Okresní město, jako je Žďár, by vlastní očkovací centrum mít mělo, aby lidé nemuseli za vakcínou jezdit jinam,“ uvedl Černý jeden z důvodů, proč se do provozování pustil. Kvůli epidemii a množství hospitalizovaných pacientů s covidem v nemocnicích byla také zrušena většina plánovaných operací, včetně těch v jeho oboru. „Uvolněné časové kapacity jsem se rozhodl věnovat právě očkování,“ pověděl žďárský ortoped. Provoz jeho ambulance ale zůstává zachován, očkuje se jen ve dny a v dobu, kdy do ordinace ortopedičtí pacienti nemíří. Konkrétně jde o středu, někdejší operační den, a sobotu. „Dále by to měla být pondělní dopoledne a úterní a čtvrteční odpoledne. Provoz ale teprve zahajujeme, takže se mohou některé termíny ještě změnit,“ řekl Černý. Zmínil též, že mezi svátky, v týdnu od 27. prosince, bude možné věnovat se očkování téměř denně, neboť bude ambulance uzavřena. Personálně lékaři vypomohou kolegové z novoměstské nemocnice. „Jejich podpory si moc cením, stejně jako pomoci Kraje Vysočina se zřizováním očkovacího centra. Byla to administrativně i časově velmi náročná záležitost a pro mě i velká zkušenost,“ dodal Černý. K očkování se lze objednat přes centrální rezervační systém. Podávat se bude 1., 2. i 3. posilující dávka vakcíny Pfizer.