Meziříčí chystá proměnu vyhlídky nad D1. Přibude dláždění, ohniště i zídky

Vyhlídka nad dálnicí je už nyní oblíbeným vycházkovým cílem místních. Plánované úpravy však mají pobyt na tomto místě ještě zpříjemnit.

„Vyhlídku by mimo jiné měla doplnit kamenná deska s informacemi o místním dění, tedy o pouti do Netína, která prochází kolem a U Tří křížů též zastavuje,“ přiblížila Martina Strnadová, mluvčí radnice. S Ředitelstvím silnic a dálnic bylo podle ní také dohodnuto posunutí ochranného plotu nad dálnicí; kovové oplocení tak již nebude kazit rozhled do krajiny.

Na samotné ploše kolem kamenných křížů pak vznikne vydlážděné posezení s ohništěm, doplněné množstvím nejrůznějších zídek. Ty svým umístěním odkazují právě na původní poutní trasu z města, kterou dnes přetíná dálniční tepna. Při budování odpočinkového prostoru se také počítá s použitím převážně místních materiálů.

„Projekt je připraven, máme studii, projekt i stavební povolení, a v současné době se čeká na vhodnou dotační výzvu,“ objasnila Strnadová s tím, že předpokládané náklady byly v roce 2021 odhadovány na 1,4 milionu korun.

Součást souboru jedenácti změn města

Proměnu vyhlídky, k níž se zájemci mohou dostat například po červené turistické značce nebo po naučné stezce s názvem Okruh údolím Oslavy, zařadila radnice do nového seriálu Město se mění. V něm postupně představí jedenáct velkých i malých změn ve Velkém Meziříčí. Má se jednat o atraktivní investiční záměry města - stavby s viditelným účinkem.

„Některé z projektů jsou již v procesu, jiné brzy budou, anebo jejich čas přijde ve chvíli příhodnějších dotačních příležitostí a finančních možností města. Všechny jsou však realistické a mají šanci na uskutečnění,“ definuje město na svém webu stavby zařazené do seriálu.

„Z toho plyne, že ne všechny akce jsou ‚na spadnutí‘. Prioritou pro město jsou nyní hlavně rekonstrukce a přístavba městské knihovny a rekonstrukce náměstí,“ dodala Strnadová.