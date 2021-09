Meziříčí plánuje budovat piknikové odpočívadlo s výhledem na D1 i město

„Na zasedání rady města jsme schválili prostředky na projektovou dokumentaci na úpravu této vyhlídky. Její součástí má být i posunutí plotu blíže k dálnici tak, aby tolik nebránil výhledu na město,“ popsal starosta Alexandros Kaminaras.



V současné době je na kopci nad dopravní tepnou kromě tří mohutných kamenných křížů, podle nichž bylo místo i pojmenováno, pouze lavička. Z ní je však právě kovovým oplocením omezená možnost kochat se pohledem na Meziříčí nebo třeba na rozhlednu na Fajtově kopci. Plot brání možnému pádu chodců ze strmého svahu k dálnici. Posunutí zátarasu by mělo výhled do okolí otevřít, zvláště v době od podzimu do jara, kdy je bez listí i okolní porost.

I když je kopec přímo nad rušnou dálnicí poněkud netradičním místem pro relaxaci, budou tam pro ni mít zájemci ideální podmínky.



„U Tří křížů návštěvníci nově naleznou piknikové místo s ohništěm, obratiště pro vozidla, parkovací místo či tabuli s informacemi o historii poutní cesty do Netína. Největší senzací se stane označení místa, kudy prochází 16. poledník, které také doplní informační tabule,“ shrnula plán Lucie Málková, mluvčí meziříčské radnice. Město se postará rovněž o údržbu lokality a pravidelný odvoz odpadků.

U D1 chce vyhlídkové odpočívadlo stavět i ŘSD

Plánované úpravy vyjdou dle studie na zhruba 1,4 milionu korun. Nyní je na řadě vytvoření projektové dokumentace, na což vedení města vyčlenilo 130 tisíc korun. „K samotným úpravám dojde s největší pravděpodobností v příštím roce,“ upřesnila Málková.

Zrevitalizovaná lokalita U Tří křížů se stane součástí nové naučné stezky, jež byla dokončena počátkem září. Osm a půl kilometru dlouhá, světle modře značená trasa totiž místem nad D1 prochází. Původně měla být plocha upravena v rámci budování stezky, kvůli finanční náročnosti akce je však nakonec vyhlídka řešena samostatně.

V průběhu nadcházejících dvou let by mělo nad dálnicí u Meziříčí projít proměnou ještě další vyhlídkové místo. To se nachází v sousedství čerpací stanice, přímo u známého mostu Vysočina.

Ředitelství silnic a dálnic tam plánuje rozšíření odpočívadla o řadu parkovacích míst, přibýt má ale rovněž kavárna s vyhlídkou a také dálniční kaple, jejíž vybudování iniciuje brněnské biskupství. Ta by se mohla nacházet v blízkosti socialistického památníku výstavby mostu.