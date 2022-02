Na Velké Meziříčí se lze nově podívat i z vyhlídkového trůnu nad dálnicí

„Obvykle si před začátkem práce připravuji i nějakou skicu, jak by měla daná věc vypadat. V případě trůnu jsem ale začal hned svařovat a postupně se mi pak v hlavě formovala jeho výsledná podoba,“ popisuje Cedulář, který svoji skutečnou identitu nechce veřejnosti prozrazovat.

Dílo chtěl původně instalovat někam do přírody, ale nakonec se mu v hlavě zrodil nápad na umístění na vyhlídku nad dálnicí D1 poblíž Velkého Meziříčí. Tento záměr prošel i u vedení města, které trůn od umělce získalo jako dar.

„Po dálnici jezdí spousta náklaďáků, což koresponduje právě se součástkami, z nichž je trůn vytvořen. Člověk, který na něj usedne, se může pohodlně uvelebit, přemýšlet a kochat se okolní krajinou i pohledem přímo na město,“ říká autor.

Výrobou trůnu strávil několik měsíců, protože svůj čas dělí i mezi rodinu a podnikání. „Rozhodně bych vše také nezvládl sám, bez pomoci a rad hned několika skvělých lidí,“ zdůrazňuje tvůrce.

Reakce na novinku, která zdobí vyhlídku na odbočce z cesty na Fajtův kopec, jsou podle něj veskrze kladné. Výhrady mělo jen pár lidí z blízké chatové kolonie. „Ozvala se mi jedna z chatařek. Trůn jako takový se jí líbí, ale má obavy, že bude dalším lákadlem pro omladinu, která se na vyhlídce schází, popíjí a dělá nepořádek. Slíbil jsem jí, že vyrobím k trůnu ještě odpadkový koš v podobném stylu. Budu doufat, že ho návštěvníci využijí,“ věří Cedulář.

Během bouřky si dávejte pozor

Kovové dílo je podle jeho slov opatřeno speciálním nátěrem, aby odolalo rozmarům počasí a následně i rzi a lidé se o něj neušpinili. Na skále pevně drží díky hluboko navrtaným kotvám, žádné další stavební či terénní úpravy nebyly třeba.

Lidé by však na trůn neměli usedat za bouřky. „A také si ho neplést s prolézačkou,“ upozorňuje tvůrce, jenž nemá v okolí města na svědomí jen samotný trůn. Je i autorem kovové vážky, která se už rok „vznáší“ nad hladinou řeky Oslavy v Nesměřském údolí.

Zájemci ji najdou necelý kilometr od autobusové zastávky, u lihovaru, půjdou-li po proudu po levém břehu řeky. Vážka je upevněna na kameni, kde odolala i divoké jarní vodě ženoucí korytem větve či kmeny stromů.

„Cílem bylo oživit trochu Nesměřské údolí, kde není tolik cílů pro vycházky jako třeba v sousedním údolí Balinky. A k řece zrovna motiv vážky určitě patří,“ míní Cedulář.

Milovníci tajemna mohou zase zapátrat v okolí obce Bory, kde se na tajném místě v lesích ukrývá Borin Traverza, strážce pod horou, hlídající tamní poddolované podzemí. A ani o další nápady nemá meziříčský rodák nouzi. Již pracuje na přípravě Ducha lesa.

„Je to strašidelný a zlý slovanský polobůh. Bude to velká věc, vyrobená hlavně z kovu a kůže. Rád bych ji, samozřejmě po domluvě s majiteli, umístil do staré části zámeckého parku,“ dodává Cedulář.