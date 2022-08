Vzácné žďárské barokní varhany po restaurování znějí jako před 300 lety

Klid! Při nahrávání nesmí rušit sanitka ani turisté Profesor Jaroslav Tůma je velkým znalcem historických nástrojů. Na vzácných žďárských varhanách se dvěma manuály stihl po dokončení restaurování odehrát už dva koncerty, uspořádat mistrovské kurzy a také pořídit nahrávku. O vzácnosti žďárských varhan svědčí i to, že na nich profesor Jaroslav Tůma před pár dny nahrával „cédéčko“. Jak se v takových případech, kdy se kostel mění svým způsobem ve studio, vůbec postupuje? „Potřebujeme ticho. Když okolo kostela projíždí sanitka nebo motorka, je to slyšet. Tady v klášterním kostele je ohromná výhoda, že areál je poměrně klidný, přesto jsme raději čekali až na večer,“ líčí uznávaný varhaník. Záleží i na drobnostech, dešti či větru. Hned připomíná zkušenosti z brněnské Lorety, kde čekali na poslední rozjezd tramvají: „Ukázalo se, že klid nenastal, dávno po půlnoci chodili kolem turisté s kufry. A když utichli pěší, nastoupili metaři a začaly bouchat popelnice.“ Podle Jaroslava Tůmy dnes už není k pořízení kvalitního záznamu zapotřebí pět lidí s aparaturou. „Přijel zvukový mistr, jemuž stačí kvalitní technika v kufříku. U varhan však speciálně záleží na tom, aby mikrofony postavil na místa, kde bude zvuk slyšet plasticky a vyrovnaně, což je docela věda,“ vysvětluje. Je totiž potřeba zachytit přímý zvuk i všechny odrazy od stěn. „To je to, co vytváří krásnou kostelní akustiku.“ Jaroslav Tůma už si zahrál na mnoha historických nástrojích. Pořízení záznamu po restaurování považuje za účelné, protože jde svým způsobem o referenční záležitost. Zaměřil se na barokní muziku a také na improvizace na témata spojená se svatým Janem Nepomuckým.