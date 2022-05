Akce po celý rok. Žďár oslaví 300 let od stavby kostela na Zelené hoře

Ambit rozzáří štuková výzdoba Zelenou horu vracíme co nejvíce k původní podobě. To připomněl farář Vladimír Vojtěch Záleský, když představoval církevní část oslav 300 let od posvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Nejoceňovanější Santiniho stavba se skví v celé své nádheře. Na podzim skončila velká obnova samotného kostela za 48 milionů korun. Farnost financovala rozsáhlé práce s pomocí Evropské unie, kraje i města. Turisté a poutníci obdivují hlavně podlahu vytvořenou podle původních postupů a vzorů, zrestaurované oltáře nebo prodloužená okna ve druhém patře kostela. Řemeslníci se však po zimě na žďárský kopec vrátili. Farnost už se pustila do další etapy prací, která se týká obnovy ambitu, jenž obklopuje kostel kolem dokola. „Jsou to práce na dva roky, týkají se obnovy vnějších i vnitřních omítek včetně štukové výzdoby,“ vysvětluje Záleský. Štuková výzdoba je nyní pouze v části ambitu, štukatéři a restaurátoři ji vrátí i na další plochy. Obnova ambitu, který má délku téměř půl kilometru a byl historicky útočištěm pro poutníky, vyjde na zhruba 118 milionů korun. Záchrana ambitu, který trpěl vlivem vyvýšeného terénu někdejšího hřbitova, se provedla v 90. letech minulého století. „Povedlo se odvést vodu a vytvořit sanační omítky, které už jsou však vyžilé. Památkáři rozhodli, že se nyní mohou používat klasické omítky co nejvíce podobné těm původním,“ popsal Záleský. Farnost vybere také umělce, který do ambitu vytvoří novou křížovou cestu. V této etapě také dojde na opravu kostelních varhan.