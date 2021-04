Neobvyklá výzva starosty se vyplatila, mladík si pokácení lípy odpracuje

V sobotu ráno Martin Kamarád (ODS) zjistil, že nejspíš v noci někdo polámal mladou lípu. V roce 2018 ji jako připomínku výročí sta let od vzniku Československa zasadily děti ze sousední základní školy. Nejedno oko proto rychle zalily slzičky.



Přibyslavský starosta událost i s fotografií okamžitě zveřejnil na facebooku. „Zvu autory na radnici dřív, než začneme vyšetřovat. Do středy se ještě dohodneme na řešení k oboustranné spokojenosti,“ napsal k fotce.

„Nemělo by, ale i to se někdy stane... Postaví se k tomu někdo jako chlap? To je, oč tu běží. Nebo zůstane půlnočním silákem a životním ufňukánkem?“ napsal Kamarád do jednoho z dalších komentářů. Předpokládal, že právě při nočním tahu k ulomení stromu došlo.

Neobvyklý postup skutečně zabral. Viník se v pondělí ozval a v úterý před polednem už ho měl starosta v kanceláři. „Byl to mladiství, trošku s kamarády popili. O strom se silněji opřel, spíš na něj spadl, a ten se ulomil včetně dřevěné ochranné konstrukce,“ popsal starosta.

Cení si při tom toho, že se viník skutečně sám přiznal. „Kdo neudělal někdy průser, hoď kamenem. Což neznamená, že nemám nést důsledky,“ vysvětluje s tím, že na viníka by se stejně dříve či později přišlo.

Neobvyklý je i trest. Žádný finanční postih, pokuta nebo zaplacení škody. Čtyři tisíce korun, na něž město zničenou lípu přišlo, si mladík odpracuje. „Když to vezmeme jako stovku na hodinu, nebude té práce zas tak málo,“ pousmál se Kamarád.

Co konkrétně bude mladý muž dělat, starosta zatím neprozradil. O služby hříšníka se však už na Facebooku hlásí přibyslavský farář Pavel Sandtner. „Pod věží by to chtělo vybílit,“ napsal.