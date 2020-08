Vandalové na jihlavských sportovištích ničí sítě a vytrhávají sedačky

„Přitom právě tahle plocha je malou chloubou Jihlavy. Jedná se o bezplatně přístupné hřiště na fotbal, házenou, tenis nebo basketbal a v sousedství je i dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkami, houpačkami a pískovištěm. Bohužel i tady platí, že co je zadarmo, toho si lidé moc neváží,“ konstatoval mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.



Loni město nechalo u obou hřišť vyměnit ochranné sítě. „A podívejte se, jak vypadají po roce. Někdy si říkáme, jestli to má vůbec cenu opravovat,“ říká Aleš Zabloudil z majetkového odboru magistrátu, který má areál na starosti.

Přesto sítě dál průběžně opravují - vypínají je a látají větší díry.

„Jenže hned pár hodin po jedné z takových oprav museli strážníci městské policie jet napomenout neukázněné návštěvníky, aby po sítích nešplhali. Viděli je na kameře a rychle jim vyrazili domluvit,“ podotkl Daněk s tím, že by to však měli dětem vysvětlovat hlavně rodiče: „Příjezd strážníků je až to poslední řešení,“ konstatoval.

Půjčování sportovních pomůcek se neosvědčilo

Velmi často se někteří také snaží dostat na sportoviště i po jeho uzavření. To potom vede k dalšímu vandalismu.

„Pokud necháme vstupní branku otevřenou, má to zpravidla za následek další nežádoucí jev. Někteří jedinci jsou tak hluční, že ruší noční klid a obyvatelé okolních domů si stěžují,“ poznamenal vedoucí oddělení správy realit Ondřej Stránský.

Na veřejně přístupných hřištích se tak v Jihlavě ani nepůjčují sportovní pomůcky. Neosvědčilo se to, lidé si je odnášeli nebo je ničili. „Proto si musejí lidé míče, sítě nebo tenisové rakety a pingpongové pálky donést vlastní,“ uvedl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS).



Investice do sportovišť však putují neustále - kromě nutných oprav se na jaře a na podzim provádí na umělém povrchu i vyčesávání a doplňování pískového vsypu do umělého trávníku.

„Vlivem silných dešťů, které nedávno byly, se ale část písku vyplavila, a tak je objednáno opětovné vykartáčování povrchu,“ přiblížil Daněk.

Vytrhané sedačky v Bedřichově už řeší policie

Vandalům se nevyhnulo ani sportoviště jihlavského klubu TJ Sokol Bedřichov v Sokolovské ulici. Poslední závažnější incident se tam stal před měsícem, kdy vandalové vylámali nové sedačky na hlavní tribuně fotbalového stadionu.

Sokolové je přitom instalovali teprve nedávno. A bolestnější je to pro ně i vzhledem k tomu, že postupné zvelebování celého areálu dělají z velké části svépomocí. Škodu, kterou jim vandalové způsobili, odhaduje vedení tělovýchovné jednoty do 10 tisíc korun.

„Celou záležitost řeší policie, ale vyšetřování bohužel zatím nepřineslo žádné výsledky,“ řekla starostka Sokola Bedřichov Liběna Menšíková. Zajistit celý rozlehlý areál je podle ní problematické. Ploty, které jsou kolem sportoviště, i uzamčené brány lze totiž snadno překonat.

„Bohužel, puberťáci si tu velmi často dělají sedánky. O tom, že je to tu každou chvíli posprejované, se už ani nezmiňuji. Areál pravidelně kontrolujeme, ale nočního hlídače nebo jiné finančně náročné opatření si bohužel nemůžeme dovolit,“ podotkla.

Ředitel Městské policie Jan Frenc řekl, že není v silách státní ani městské policie veškerý majetek v Jihlavě ohlídat. „Pokud občané vidí porušování vyhlášek, provozního řádu nebo protiprávní jednání, ať neváhají a klidně i anonymně zavolají na naši linku 156 a my přijedeme,“ vzkázal Frenc.