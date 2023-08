Navštivte i centra našich měst, nabádají turisty Zubřík, Brouček či kapr

„Chceme návštěvníky seznámit s centry našich měst, protože žádné z nich není primárním cílem turistů,“ vysvětluje David Štěpánek, ředitel Koruny Vysočiny.

„Například ve Žďáře míří turisté na zámek a na Zelenou horu. Když už se staví do centra, chceme jim ukázat prostřednictvím průvodce základní místa. Žďárem je provede kapr, protože město dříve ve svém znaku kapra mělo, Bystřicí Zubřík, Jimramovem Brouček s Beruškou, kteří se vztahují k Janu Karafiátovi, Nedvědicí zase medvídě, protože název údajně vznikl podle medvědice,“ popisuje Štěpánek.

Novoměstským průvodcem se stal Pasáček, který už desítky let střeží město z kašny. Kopie sochy Jana Štursy je umístěná na kašně na Palackého náměstí. Ale hrací karta zavede turisty také třeba k dalším dvěma fontánám na Vratislavově náměstí a také k rodným domům sochaře Jana Štursy a Karla Němce, který vytvořil řadu sgrafit.

Žďárský kapr vede zájemce například ke Staré radnici, k Tvrzi, ale také ke studni objevené při rekonstrukci náměstí, ke sgrafitům Karla Němce v Hutařově ulici nebo k lavičce partnerských měst na Havlíčkově náměstí.

Osvěžit znalosti putováním si může i starosta

Putování je určené hlavně pro turisty, kteří neznají centra měst, ale může dobře posloužit i jako osvěžení pro místní, kteří mají jisté mezery.

MF DNES hned prověřila, jak je na tom se znalostmi místních reálií žďárský starosta (a také předseda spolku Koruna Vysočiny) Martin Mrkos. Zná všech pět řek pramenících ve Žďárských vrších, které symbolizuje kašna na náměstí Republiky, jež je jedním z osmi zastavení?

„Sázava, Svratka, Oslava,“ sypal ze sebe na tiskové konferenci Martin Mrkos. Pak se ale zadrhl a Doubravu s Chrudimkou už si nevybavil, místo nich zkoušel chybně Nedvědičku.

Hrací karty jsou k dostání v turistických informačních centrech jednotlivých měst. „Procházka je plánovaná tak na hodinu až hodinu a půl. Váže se na vyplňování tajenky. Když se zájemcům podaří ji vyluštit a kartu odevzdají zpátky, dostanou i drobnou odměnu,“ láká Štěpánek.

Bystřicí provází Zubřík, který odkazuje na městský znak a pány z Pernštejna. A podle zkušeností tamního turistického informačního centra je o novinku zájem.

„Lidé trasu zvládnou obejít podle hrací karty za poměrně krátkou dobu, dá se to stihnout za hodinu. Už se nám stalo i to, že si zájemci brali i karty dalších měst a hned se tam vydali. Některé turisty překvapilo, kolik zajímavých míst v Bystřici máme. Funguje to i jako inspirace k dalším výletům,“ zmínil Michal Mašek z informačního centra.

Olšiakova socha chybí, zubr je součástí jiné hry

Hra propojuje v Bystřici muzeum, kostel, kašnu, Park horníků, Depozit muzeum veterán Tatra klubu nebo také sochu T. G. Masaryka před základní školou.

„Jedné paní chyběla v putování socha zubra, když je to Putování se Zubříkem, tu jsme tam ale nezařadili, protože je trošku z ruky,“ poznamenal Mašek. Populární socha zubra od Michala Olšiaka, střežící Bystřický park miniatur a Pohádkovou alej na Lužánkách, je navíc součástí jiné hry. Putování městy je totiž v pořadí již třetí hrou, první dvě pokračují dál.

„K Putování po sochách Michala Olšiaka jsme za poslední rok dotiskli 15 tisíc průvodců, k Santiniho šifře také 15 tisíc,“ bilancuje Štěpánek.

Pro putování městy je zatím připraveno deset tisíc průvodců pro každé město. „Za první dva týdny využilo Putování městy 254 lidí. Nejčastěji se jednalo o obyvatele z Jihomoravského kraje (35 procent), z 25 procent to jsou lidé z Vysočiny a 14 procent patřilo Praze,“ poznamenal ředitel Koruny Vysočiny.

V příštím roce hodlá destinační společnost rozšířit putování také například o Křižánky nebo Svratku.