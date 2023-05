Kempy na Vysočině sází na stálou klientelu, na léto už mají vesměs plno

„Až do konce června už máme v podstatě plno. I letní prázdniny jsou už hodně obsazené, jen na pár posledních termínů by se možná jedna dvě chatky ještě našly,“ konstatovala Venuše Juráčková z Chatové osady Stvořidla na Havlíčkobrodsku.

Do desítky chatek umístěných v malebném údolí řeky Sázavy, která v úseku zvaném Stvořidla vytváří atraktivní peřeje a je tak častým cílem turistů, míří podle ní široká škála návštěvníků. Jsou to hlavně rodiny s dětmi, ale i senioři nebo různé party z celé republiky, nechybí ani hosté z ciziny.

„Hodně lidí k nám navíc jezdí opakovaně. Líbí se jim tu, tak se vrací, za což jsme samozřejmě rádi,“ uvedla Juráčková s tím, že někteří si při letním pobytu platí rovnou ubytování i na další rok.

Místo předplacené na celou sezonu

Stálí hosté tvoří základ klientely také v Autokempinku Pilák, který se nachází u Pilské nádrže na okraji Žďáru nad Sázavou. Kemp je oblíbený mimo jiné u hostů, kteří cestují s obytnými vozy. Mnozí majitelé karavanů mají pronajaté místo na celou sezonu, někteří dokonce celoročně. Druhým rokem totiž kemp nabízí i možnost zimního stání.

„Odhadem padesát procent návštěvníků s karavany k nám míří opakovaně. A i dost lidí, co preferují pobyt v chatkách nebo ve stanech, to má podobně, řekla bych klidně desetina. Určitě by se mezi nimi našli i takoví, kteří k nám jezdí na dovolenou třeba už dvacet let,“ popsala za provozovatele Ladislava Procházková ze žďárské příspěvkové organizace Sportis.

Na červen jsou podle ní chatky již z 90 procent zaplněné, a to hlavně školními výlety. Na léto činí zatím obsazenost kolem 70 procent.

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám vstupů se v kempu ani letos neubránili zdražení. „Ceny jsme zvedli o deset až třicet procent, dle typu ubytování,“ uvedla Procházková. Před sezonou došlo i na řadu investic, mimo jiné do nových oken v chatkách či do výměny sítí.

Hosté víc počítají a řeší, co si mohou dovolit

Investovalo se rovněž v Campu Velkopařezitý u Řásné na Jihlavsku. Tam se majitel Eduard Jakwerth rozhodl čelit zvyšujícím se cenám za energie pořízením fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely jsou na střeše hostince a solární pro ohřev vody na budově penzionu a umýváren.

I tak ale budou muset hosté vydat za ubytování zhruba o pětinu více než loni. „Vstupy jsou ale samozřejmě mnohem vyšší, takže je to na úkor vlastního zisku. Chceme si ale hlavně zachovat hosty. Už nyní je totiž znát, že současná ekonomická situace na lidi dopadá – víc počítají a řeší, co si mohou dovolit,“ líčí Jakwerth.

Například někteří návštěvníci, kteří dříve jezdili do kempu na dva týdny, teď dle jeho slov volí z úsporných důvodů jen týdenní dovolenou. Pobyty ruší či zkracují i některé školy, hlavně ty z menších měst a obcí.

Camp Velkopařezitý nabízí pro zhruba tři stovky osob širokou škálu ubytování – od míst pro stany a karavany přes chatky až po zázemí penzionu. Místa pod střechou už ale mají na letošní hlavní sezonu obsazená, kromě pár posledních volných chatek na závěr srpna.

Také Sykovec je na léto už skoro plný

Mezi hojně navštěvovaná tábořiště na Vysočině patří i Autokemp Sykovec ve Žďárských vrších, u Třech Studní na Novoměstsku. I mimo sezonu se tam konají různá soustředění či teambuildingy, přes léto pak musí občas zařízení kvůli absolutnímu naplnění vyhlašovat i stop stav.

„Chatky máme na léto skoro plné. Spousta lidí k nám jezdí pravidelně, řada dalších pak na doporučení našich hostů, to je ta nejlepší reklama,“ uvedla provozovatelka Vlasta Petrová.

Chatek je v kempu sedm, dále pak několik desítek míst pro karavany a mnoho dalších pro postavení stanů. Ubytování tam letos podražilo o 10 procent.

Také k Sykovci proniká současný trend obytných aut. „Lidé si je koupili v době covidu a nyní je chtějí samozřejmě využívat. Karavany si ale často pořizují kvůli většímu pohodlí i starší lidé, co dříve jezdili pod stan,“ říká Petrová. V autokempu se trendu přizpůsobili úpravou vedení elektřiny, aby mohli „karavanisté“ využít své přípojky.

Na Vysočině je méně hotelů, ale více chalup

Na Vysočině se nacházejí desítky menších i větších kempů s různým zaměřením. „Hojně vyhledávaná je v tomto směru oblast Žďárských vrchů, dále například Telčsko či Třebíčsko,“ uvedla Oľga Königová, ředitelka organizace Vysočina Tourism, jež má na starosti mimo jiné rozvoj cestovního ruchu v kraji.

Vysočina je dle Königové specifická tím, že tu není mnoho velkých hotelů. „Na druhou stranu se můžeme pyšnit širokou škálou ubytování v menších rodinných penzionech, chatách a chalupách. Tuto síť doplňují právě i kempy a různá tábořiště,“ podotkla ředitelka Königová s tím, že dost návštěvníků se na Vysočinu vrací opakovaně, což je pozitivní trend, který chce organizace dále podporovat.