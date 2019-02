Nemocné lípy kolem morového sloupu i přes výtky obyvatel Jihlavy padly

Pily se zasekly do kmenů lip brzy ráno. Kromě dvou lip u morového sloupu nechal magistrát skácet ještě jednu lípu ve spodní části centrálního náměstí.

„Jsou to stromy, které mají sníženou vitalitu a velmi silně prosychají v kosterních větvích. Proto je již nelze stabilizovat řezem ani žádným jiným možným způsobem,“ uvedla Katarina Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

Jak dodala stromům na náměstí nesvědčí především udusaná půda v okolí, agresivní psí moč ani sucha posledních let. „Jsou to jediné tři stromy, na náměstí, které jsme tu letos museli nechat porazit. Žádné další kácení tu není v plánu,“ ujistila.

Ojedinělé výkřiky nesouhlasu se ztratily v řevu motorových pil

Jako první šla k zemi lípa před lékárnou. To, že není v kondici bylo vidět už při samotném kácení. V okamžiku, kdy strom dopadl na zem, se větve prakticky rozsypaly na drobné kousky.

Na lípy u morového sloupu si pracovníci Správy městských lesů přizvali vůz s plošinou na výškové práce. Nejprve snášeli jednotlivé větve a po hodině práce nakonec padla k zemi i torza stromů.

„Všechno tady jenom ničíte,“ zakřičela žena, která šla kolem. Její slova ale zanikla ve zvuku motorových pil.

Na kácení stromů se přišla podívat řada lidí. Někteří jej schvalovali, jiní byli proti. „Je to vidět na první pohled, že jsou ty stromy špatné. Nemám s tím problém,“ říkal například jeden ze seniorů stojící poblíž.

S náhradní výsadbou město počká až na revitalizaci náměstí

To paní Silvie byla rezolutně proti. „Člověk je na to zvyklý řadu let a teď to tady bude chybět. Na lípách byly světelné řetězy, které dělaly nejkrásnější vánoční ozdobu široko daleko. To teď taky nebude,“ posteskla si.

Náhradní výsadba za pokácené lípy nebude prozatím provedena, a to kvůli plánované revitalizaci Masarykova náměstí. Stromy budou případně nahrazeny až po konečném výběru projektu nebo po provedení revitalizace náměstí. Vítězný návrh architektonické soutěže na revitalizaci Masarykova náměstí zatím počítá s navýšením počtu stromů na náměstí přibližně o dvě desítky.

Zbývajících šest lip kolem morového sloupu chce nechat magistrát na místě ponechat co nejdéle to půjde. Letos je čeká například zdravotní ořez.

Z větví všech stromů byla snesena také malá led světýlka, která byla na stromech umístěna celoročně, ale rozsvícena byla pouze jako součást vánoční výzdoby. Ani to totiž stromům dlouhodobě neprospívá.