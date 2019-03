Jihlavská vojenská šatlava po krachu PSJ končí, nejspíš ji čeká prodej

Nyní je expozice ze šatlavy odstěhovaná a chátrající domek na nádvoří bývalých Velkých kasáren v Křížové je uzamčený. Co bude dál, je velký otazník. Budova někdejších kasáren i se šatlavou totiž patří do majetku akciové společnosti PSJ, která je nyní v úpadku.



Provozovateli vězeňské expozice navíc na konci ledna skončila smlouva a on se ji rozhodl neprodloužit.

„Zvažovali jsme co dál, ale měli jsme za sebou slabou sezonu, kdy jsme měli v létě o třetinu menší návštěvnost než v předchozích dvou letech. To samozřejmě nepotkalo jenom nás, ale kdybychom měli normální sezonu, tak bychom se asi snažili o prodloužení smlouvy. Jenže od Nového roku nebyl v PSJ kvůli tamní složité situaci nikdo, kdo by s námi byl o nové smlouvě schopen jednat, a tak jsme to ukončili,“ řekl spoluprovozovatel expozice ve vojenské věznici Josef Dvořák.

Současně skončilo v areálu bývalých kasáren také strašidelné bludiště, které zde čtyři roky fungovalo v někdejší vojenské jídelně.

Rekvizity se stěhují do Brtnice a Polné, strašidla do Kamenice

Rekvizity ze strašidelného bludiště si převzali provozovatelé zábavní Pohádkové říše Fábula, která sídlí v budově bývalého okresního soudu v Kamenici nad Lipou. Tam bude strašidelné bludiště od května opět fungovat.

„Menší rekvizity a repliky z expozice v šatlavě jsme přestěhovali na zámek v Polné a větší kusy na zámek v Brtnici,“ popsal Dvořák.

Vojenská šatlava v Jihlavě je podle památkářů republikově unikátním dokladem podoby vojenského vězeňství z doby před půldruhým stoletím. Předpokládá se, že je ve svém původním stavu z roku 1869.

Stalo se tak zřejmě proto, že armáda (v areálu byla od roku 1781 do roku 1990 - pozn. red.) malou vojenskou „basu“ nijak zvlášť neudržovala ani neupravovala.

„Celý ten bývalý kasárenský areál v budoucnu bezpochyby prodělá změny, ale já doufám, že změny budou jen malé. Hodnota šatlavy je v její autenticitě,“ řekl Jiří Neubert z Národního památkového ústavu v Telči.

Šatlava je předmětem zástavního práva, nejspíš půjde do dražby

Pokud bude na společnost PSJ vyhlášen konkurz, bude šatlava spolu s dalšími sousedními nemovitostmi asi prodána.

„Tato nemovitost je, pokud vím, předmětem zástavního práva, takže o způsobu jejího zpeněžení bude rozhodovat věřitel. Obvykle se jedná o veřejnou dražbu či výběrové řízení, výjimečně o přímý prodej,“ řekl insolvenční správce PSJ David Jánošík. Většina majetku se zpeněžuje do jednoho roku po vyhlášení konkurzu.

Šatlava je součástí jihlavské městské památkové rezervace. Její celoročně otevřenou vězeňskou expozicí za tři roky prošlo podle Dvořáka asi 25 tisíc lidí.

„Hodně lidí kritizovalo, že taková expozice do Jihlavy nepatří, ale já říkám, že patří, vždyť Jihlava měla v minulosti celkem čtyři popraviště. Na šatlavu se chodili dívat i pamětníci, kteří tady kdysi sloužili na vojně a v té base byli třeba i zavření,“ vzpomínal Dvořák.