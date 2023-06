Mnohem horší pro vás je, když má cukrovku strýc než rodič, říká emeritní primář

Milan Svojsík se v Jihlavě zasloužil o rozvoj dětské diabetologie a endokrinologie. Navíc zavedl každoroční rekondiční pobyty dětí s diabetem. Teď doufá, že se dožije i dne, kdy už si malí pacienti nebudou muset píchat inzulin.

„Existuje revoluční studie, o kterou se zasloužili Američané společně s Němci a o níž všichni říkají, že je na Nobelovu cenu. Jedná se o přeměnu kmenových buněk z kostní dřeně, které se pak čtrnáct dnů píchají do jater, a ty následně produkují inzulin. Do pěti let by mohlo být řešení na světě,“ věří dvaasedmdesátiletý lékař.