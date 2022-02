Stovky lékařských karet jsou na úřadě, na Vysočině není dost pediatrů

O problému ví vláda, bude hledat řešení Přestože se města, obce i kraje snaží motivovat a nalákat lékaře do praxí různými bonusy a benefity, řešení situace spatřují politici hlavně v krocích ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a ve změnách legislativy. Podle Kraje Vysočina není dobře nastavený systém vytváření sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Chybí motivace, aby lékaři působili i v menších městech a obcích. Rada Kraje Vysočina pověřila koncem ledna hejtmana Vítězslava Schreka (ODS) a náměstka pro zdravotnictví Vladimíra Novotného (ČSSD), aby problematiku s vysokou prioritou projednali prostřednictvím Asociace krajů České republiky a komise Rady pro zdravotnictví s ministerstvem zdravotnictví a vládou. „Problém se zajištěním lékařské péče u praktických lékařů, pediatrů a stomatologů trápí nejenom obyvatele Vysočiny. Při prvním jednání hejtmanů s vládou jsme toto téma přednesli jako jednu z priorit. Pan ministr Válek slíbil, že se situací budou zabývat,“ prozradil Vítězslav Schrek. Pomohou síly z Ukrajiny? Podle něj je to otázka i pro ministerstvo školství a byl by rád, kdyby se tomu věnovalo také ministerstvo zahraničí. „Týkalo by se to možnosti uznávání kvalifikace lékařů a zdravotníků ze zahraničí. V našem případě by vzhledem k partnerství se zakarpatskou částí Ukrajiny mohla být tato oblast zdrojem těchto pracovních sil,“ nastínil hejtman. S nutností řešit problém komplexně souhlasí i poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). „Já jsem v této otázce již v minulosti interpeloval bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Snažil jsem se komunikovat i s akademickou sférou a bavili jsme se o pregraduálním a postgraduálním vzdělávání,“ pověděl. Lékařské fakulty podle něj zvýšily počet přijímaných studentů o 15 procent a spoléhají se, že navýšení finančních prostředků na to, aby mohly brát víc uchazečů, bude pokračovat. „Jakmile covidová situace poleví, chceme se tomu věnovat také ve Zdravotním výboru Poslanecké sněmovny a chceme k tomu mít i schůzku s panem ministrem Vlastimilem Válkem. Do diskuse se budou muset zapojit rovněž zdravotní pojišťovny,“ uvedl Kaňkovský, který je sám lékař.