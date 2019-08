Sekáči mokřadů už místo holínek sahají kvůli prachu po respirátorech

Podmáčená louka je zcela jiný svět, popisují sekáči Smysluplná práce na čerstvém vzduchu a v klidné přírodě? Anebo fyzicky náročná dřina na slunci, mnohdy v úmorném vedru, v botách bořících se do bahna? Občas pracovníky obtěžují hejna komárů, ovádů nebo rozzuřené vosy, jimž sekačka projela obydlí.

To jsou dva různé pohledy na sekání podmáčených luk, které je na Vysočině v plném proudu. Do terénu nyní vyrážejí v podstatě den co den třeba nadšenci ze Sdružení Krajina, jež sídlí v Počítkách u Žďáru nad Sázavou. Dlouhodobě obhospodařují kolem 170 hektarů podmáčených luk - svých i pronajatých - po celé Vysočině a také v Pardubickém kraji. „Letos naštěstí sekání není tak náročné jako loni. To byla vedra skutečně hrozná. Ale jsou i další extrémy - minulý rok jsme třeba v jedné lokalitě u Pardubic sekali ještě v prosinci a na zpáteční cestě museli objíždět hlavní tahy na Vysočinu, které kvůli sněžení blokovala uvízlá auta a kamiony,“ popisuje Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Na práci, byť namáhavou, si však nestěžuje. „Od jara do podzimu jsem vlastně pořád venku a mohu si užívat bezprostřední kontakt s přírodou. Někdy člověka samozřejmě bolí ruce, ale ty si zase odpočinou v zimě, kdy převažuje kancelářská práce,“ přiblížil Blažek. Do luk s kolegy vyráží s bubnovými sekačkami, které jsou dost hlučné, takže sekáči musejí používat sluchátka. Projet s těžkým strojem terénem, který není rovný a pevný, dá navíc fyzicky zabrat. „Je to náročné, ale hlavně je tady krásně. Když jedu se sekačkou vysokým porostem, připadám si jako v úplně jiném světě,“ popsal další z pracovníků sdružení při obhospodařování lokality Šafranice u Slavkovic na Novoměstsku. Ale péče o louky není jen o sekání trávy. Je také třeba zbavovat některé plochy drnů či vyřezávat náletové dřeviny. „Občas také selže technika a my se pak měníme ještě v opraváře,“ podotkl Blažek. Jen sami členové spolku by robotu nezvládli, pomáhají jim brigádníci - studenti, spolky i živnostníci. A finančně také různé instituce.