Cizinec, který v dodávce převážel schované Iráčany, je ve vazbě

Dodávku policisté zastavili ve čtvrtek dopoledne na 162. kilometru D1 ve směru na Prahu. Našli v ní deset dospělých a tři malé děti. Neměli u sebe doklady totožnosti ani doklady, které by jim umožňovaly pobyt v Česku.

„Všichni byli vystaveni nelidskému a ponižujícímu zacházení. Žádná zranění však na jejich tělech zjištěna nebyla a nikdo z nich nepožadoval lékařské ošetření,“ sdělila Čírtková.

Kriminalisté následně zjistili, že jde o Iráčany. Šest z nich včetně tří dětí si v sobotu převzali na bývalém hraničním přechodu Starý Hrozenkov slovenští policisté.

„Pět cizinců bylo zajištěno a umístěno v Záchytném zařízení pro cizince ve Vyšních Lhotách a dva v Bělé Jezové, neboť je důvodné podezření, že se jedná o cizince, kteří jsou již žadatelé o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se potvrdí uvedené podezření, budou předáni do země, ve které o mezinárodní ochranu požádali,“ dodala Čírtková.

Pětatřicetiletý řidič dodávky se ve čtvrtek prokázal lotyšským pasem a policisté ho zadrželi kvůli podezření ze spáchání trestné činnosti.

„Vyšetřováním kriminalisté zjistili, že tento cizinec na přesně nezjištěném místě mimo území České republiky, zřejmě někde na území Rumunska, naložil cizince s cílem je nelegálně přepravit přes území ČR do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,“ řekla mluvčí.

Muž nyní čelí obvinění z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Za to mu hrozí až pět let vězení. Státní zástupce ho poslal do vazby a policisté ho proto převezli do vazební věznice v Brně.