Brod draze vykoupil pozemek u křižovatky, otevřel tím dveře developerovi

Není to tak dlouho, co se v Brodě za cenu 1 500 korun za metr čtvereční prodávaly stavební parcely. Nyní zastupitelé schválili vydání takové sumy za jeden pozemek o ploše přibližně pěti tisíc metrů čtverečních.

Město za tuto půdu vydá 7,5 milionu korun. Je to zhruba dvojnásobek oproti znaleckému odhadu. I na poměry brodského rozpočtu jde o tak vysokou částku, že musí být rozdělena do dvou splátek. Jednu město zaplatí do poloviny roku, druhou příští rok.

Na inkriminovaném pozemku přitom nic není. Na okraji roste tráva, velkou většinu tvoří pole s ornou půdou. Přiléhá však k Masarykově ulici přímo v místech světelné křižovatky se severovýchodním obchvatem. A tím je důležitý!

„Je to strategický pozemek. V budoucnu bude sloužit k napojení prostoru nad psychiatrickou léčebnou, kde plánujeme rodinnou výstavbu. Po tomto pozemku povede jediná příjezdová cesta,“ vysvětlila brodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Právník musel vysvětlovat

Zda mohou schválit koupi pozemku za cenu vysoko nad znaleckým odhadem a zároveň se nevystavit vyšetřování za nehospodárné využití veřejných peněz, si nebyli sami zastupitelé jisti. Ruku pro uskutečnění obchodu zvedli až poté, co jim to vysvětlil právník.

„Z hlediska zákona to možné je. Při tomto typu obchodu je nutné respektovat vlastníka. Je jen na zastupitelích, zda jsou ochotni požadovanou cenu akceptovat,“ prohlásil advokát Lubomír Málek. Jiná situace by podle něj byla v případě prodeje městského pozemku, tam by níž než na cenu vzešlou ze znaleckého odhadu jít nemohli.

„Pokud cenu nebudeme akceptovat, získá půdu jiný majitel a k tak důležitému pozemku se už nedostaneme,“ nabádal ke koupi i opoziční zastupitel Milan Plodík z KSČM.

„Tento pozemek vede k jiným důležitým plochám, kde chceme vytvořit stavební parcely. Jednoznačně se to vyplatí i za takovou cenu,“ souhlasil i pirát Jan Kerber.

Před třemi roky ještě nevyhověli

Získat tento pozemek se radnice snažila už před třemi roky. Tehdy se dokonce domlouvala s majitelkou na směně hned několika parcel. Tato u Masarykovy ulice byla v balíku, o němž se jednalo. Zastupitelé v roce 2020 dokonce schválili záměr směny pozemků.

„Jenže jsme se nakonec nedohodli. Majitelka požadovala poměrně výrazný doplatek, který jsme neakceptovali,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Před třemi lety byl místostarostou, který měl právě pozemkové záležitosti na starosti.

Plocha, kterou město v současné době kupuje, je zajímavá i z jiných důvodů. Jednak se s ní počítalo jako s místem, kudy povede silnice, jež ze severozápadu obkrouží město.

Neměl to být přímo obchvat, ale spojka severovýchodního obchvatu s Ledečskou ulicí. Záměr Kraje Vysočina ovšem padl v roce 2017 po odporu obyvatel místní části Perknov.

Developerovi se otevřely možnosti

A ještě dříve se s ním počítalo jako s přístupovou cestou pro plánované Tesco. Developerská společnost Nimiru ho zde chtěla stavět už po roce 2010. Jenže restituentka, která se za ne zcela zřejmých okolností objevila a půdu získala, plány zhatila. V roce 2014 Nimiru projekt definitivně odpískala.

Nicméně developer si pozemky za čerpací stanicí ÖMV, na nichž Tesco mělo stát, dosud ponechal. A je pravděpodobné, že je bude chtít v budoucnu využít. Přes pozemek města k nim bude mít mnohem snadnější přístup, než když byla plocha v soukromých rukou.

„Pro nás je to velmi zajímavá informace. Máme tam téměř dva hektary pro komerční účely. Oprášíme možnosti jejich využití. Nevylučuji, že zkusíme znovu oslovit Tesco, i když to je nyní na novou výstavbu skoupé,“ prozradil jednatel společnosti Nimiru Petr Ošlejšek.

Za pravděpodobnější označil zahájení kroků směřujících k příchodu některého z hobbymarketů či nábytkářského řetězce. To jsou segmenty, které v Brodě chybí. Velkých řetězců s potravinami už je ve městě šest, k tomu se přidává spousta dalších, menších obchodů.