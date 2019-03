Myslivec zastřelil chovnou fenu přímo před očima majitelky

Tereza Slavotínková stojí na volném prostranství louky přesně v místě, kde podle jejího vyprávění byla před měsícem i její fena Zulka v osudný večer.

Tvář má obrácenou k posedu, z něhož vyšel výstřel, který zvíře usmrtil. Obě místa dělí necelých padesát metrů. Žádné křoví nebo jiná překážka, která by bránila střelci ve výhledu, zde není.

„Máme veterinární zprávu. Z ní vyplývá, že byla zastřelena kulovnicí. Střela prošla skrz na skrz nad hrudní kostí. Bylo tam hrozně moc vnitřních pohmožděnin,“ popisuje majitelka.

„Snažila jsem se ji zachránit, nepřipouštěla jsem si, že by to byl konec. Po čtyřech hodinách na klinice to ale nešlo, ani jsme ji nemuseli uspávat, nevydržela to,“ líčí třicetiletá žena své poslední chvíle s tříletou fenkou australského ovčáka.

Tereza Slavotínková žije na Sýkorově mlýně ve Starých Bříštích na Pelhřimovsku. Její stavení stojí téměř na samotě, kolem je pouze pár rekreačních chat, které jsou v tomto ročním období ještě zazimované.

Zaduněl výstřel a ozvalo se krátké zakňučení

V osudný únorový večer šla už po setmění se svými dvěma psy na krátkou procházku. Toto pravidelné kolečko jim zabralo vždy okolo deseti minut. Když už se okolo deváté hodiny vraceli domů a od vrat byli necelých 400 metrů, zazněl osudný výstřel.

„Pak se ozvalo strašné kňučení a Zulka přiběhla ke mně,“ líčí majitelka, která v ten moment byla podle svého vyprávění asi 130 metrů od psa.

Následoval rychlý telefonát veterináři a okamžitý transport na kliniku. Veškerá snaha však už byla marná.

Ještě ten večer majitelka zvířete volala policii. „Asi o půl jedné ráno přijeli policisté. Označovalo se místo činu,“ vypráví.

Tvrdí, že v osudný moment na posedu myslivce skutečně zahlédla. „Vím, že tam byl. Svítil tam baterkou, tady mu stálo auto. Doma ale máte dvouletý dítě, postřelenýho psa, nemáte čas lovit pána na posedu,“ pravila.

Druhý den hned ráno byli policisté na místě znovu. Přijeli i s psovodem a vyhledávačem kovů. „Našla se kulka,“ prozradila Slavotínková.

A jak dodala, velice rychle se našel i střelec. Policie ho ihned kontaktovala. „Přiznal, že střílel. Ale nedoznal se, že střílel na psa. Říkal, že na něco střílel a něco kňučelo,“ pravila majitelka.

Zisk z jednoho vrhu štěňat byl přes 100 tisíc korun

Svou fenu si cenila na 150 tisíc korun. „Vím, že to může na první pohled vypadat divně, ale byla to chovná fena. Měla průkaz původu, nějaké zkoušky. Zisk z jednoho vrhu štěňat byl přes sto tisíc korun. Bylo jí tři a půl roku a chovat se může do osmi let. Proto si myslím, že ta cena není vůbec nereálná,“ vysvětluje Slavotínková, jak k výši škody dospěla.

Se psem se navíc chystala na výcvik asistenčních a vodicích psů.

Případ vyšetřuje policie „V současné chvíli není zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby ani konkrétní osobě sděleno podezření ze spáchání nějakého trestního činu. Prověřování je ve fázi shromažďování důležitých informací. Nicméně za trestný čin poškození cizí věci lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

„K případu se nebudu vyjadřovat, protože o něm nic nevím. Nerad bych stranil jedné, nebo druhé straně. Ale budu po tom samozřejmě pátrat,“ pronesl Lubomír Nechvátal, předseda okresního mysliveckého spolku Pelhřimov.

Majitelka vylučuje, že by šla fena po zvěři a chtěla ji strhnout

Podle mysliveckého zákona může myslivec psa zastřelit v případě, že je více než dvě stě metrů od obydleného stavení. A to ještě v případě, že není pod kontrolou svého vedoucího a pronásleduje zvěř.

Zastřelená Zulka sice byla na volno, ale možnost, že by šla po zvěři a byla mimo vliv své majitelky, Slavotínková vylučuje.

„Měla zkoušky na poslušnost. Navíc australští ovčáci nejsou psi, kteří by šli a něco honili. Jsou to ovčáci, kteří mi pomáhají u ovcí a u stád. Nepřipadá v úvahu, že by se snažila strhnout srnu.“

Navíc podle zákona smí v uvedených případech vystřelit pouze člen myslivecké stráže nebo myslivecký hospodář. Podle vyjádření předsedy Mysliveckého sdružení Komorovice Františka Vašáka, které poskytl České televizi, však toto v uvedeném případě pravděpodobně neplatilo.

Na Vysočině je to už o druhý případ zastřeleného psa v dohledu svého majitele za poslední měsíc.