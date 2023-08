Žena zdobí kamínky ubrouskovou metodou, v Pelhřimově se pokouší o rekord

„Protože je to akční seniorka, která si Pelhřimov zamilovala, domluvili jsme se, že přijede, na týden ji tady zavřeme, a ona bude vytvářet své kamínky,“ říká Josef Vaněk z Agentury Dobrý den.

„Je to moje strašná radost, dělám to už asi devátý rok,“ říká Suchardová, která se před lety dostala do České knihy rekordů jako majitelka největší sbírky ubrouskovou metodou zdobených kamínků.

„Když před třemi nebo čtyřmi lety přijela do Pelhřimova poprvé, přivezla kufr na kolečkách narvaný šutrama,“ vzpomíná Vaněk. „Pak poslala fotky, kdy se svou snachou kamínky spočítala a zdokumentovala, že jich je 43 500. To jsme zaregistrovali jako rekord.“

Některé z ručně upravených kamínků si do dnes mohou návštěvníci muzea zakoupit za symbolickou částku 10 korun.

Chrámeček výtvarného umění

Původním přáním pracovníků Agentury Dobrý den bylo, aby paní Suchardová kamínky během týdne upravovala přímo v areálu muzea. „Ale to mi řekla, že nejde. Že na to potřebuje mít klid, naladit se na to,“ popisuje Vaněk.

Suchardová se proto ubytovala na místním internátu, kde si podle Vaňka udělala svůj „chrámeček výtvarného umění.“

„Je to pro ni skoro až ezoterická činnost,“ líčí půldenní přípravy. „Pokoj si řádné vytunila: na jedné straně má plyšáky, na druhé jí hraje muzika či stojí nádoba s vůněmi,“ líčí s úsměvem Vaněk.

Suchardová se zdobením kamínků začala podle svých slov před devíti lety, když ještě žila v Hranicích na Moravě. „Zaujal mě jeden kámen vystavený ve výloze místního papírnictví,“ líčí. „Nevěděla jsem, co to je, tak jsem se šla zeptat paní prodavačky. Nakoupila jsem si k tomu věci a začala jsem to dělat,“ vzpomíná.

Namísto oblázků z Bečvy, které se musely natírat barvou, v současnosti tvoří na řecké kameny s bílým podkladem. „Je to jednodušší práce, ale špatná na oči. A protože jsem po operaci očí, dělá mi to zle,“ prozrazuje. „Když vám na to zazáří světlo, třeba od slunce, tak je to nepříjemné. Proto dělám v polotemnotě,“ popisuje.

Papírnictví už se raději vyhýbá

Se sháněním vhodných motivů jí pomáhají známí. „Přináší mi nejrůznější ubrousky, ze kterých si vystřihávám obrázky,“ říká. Papírnictvím se už raději vyhýbá. „Je to šílenství, vždycky jim říkám, ať mě drží dál od ubrousků,“ směje se. „Je tam třeba malý ptáček, nic jiného nepotřebuji. Ale chci ho.“

Přestože v minulosti vytvořila několik kamínků „na zakázku“, například při příležitosti svatby, své výrobky ráda rozdává. Proto, aby lidem dělaly radost.

Aktuální snaha o vytvoření nového rekordu vyvrcholí v sobotu ve 12:30, kdy šestidenní maraton skončí. U příležitosti této akce Agentura Dobrý den chystá i velkou soutěž.

„Protože se špatně odhaduje, kolik kamínků nakonec paní Suchardová ozdobí, dal jsem na náš Facebook tipovací soutěž. Těm, kteří to odhadnou nejlépe, dáme k dispozici dvacet rodinných vstupenek do muzea rekordů,“ říká Vaněk. „Každý den budeme losovat jednoho výherce s tím, že přesnou částku prozradíme až na konec,“ dodal.

Malou nápovědou může být, že už během prvního dne Suchardová v Pelhřimově ozdobila 417 kamínků.