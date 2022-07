Ze čtyřlístků vytvořil rekordní stezku štěstí, ve sbírce má i rarity

Na své jedinečné sbírce Kosina pracoval od roku 1996. Její součástí jsou dokonce i absolutní rarity v podobě desetilístku a jedenáctilístku.

„Čtyřlístky zásadně nehledám. Vidím je podobně jako spousta lidí v České republice. Není umění je natrhat, ale dát do stavu, aby vydržely, protože to jsou stovky hodin práce převážně po nocích,“ řekl rekordman.

S jejich sbíráním začal poté, co při cestě od autobusu uviděl v trávě asi 500 nebo 600 čtyřlístků naráz. „Volal jsem kvůli tomu do Agentury Dobrý den. Řekli mi, že bych musel hodně přidat na světový rekord, protože v Pittsburghu jeden vězeň chodil 7 roků kolem betonové zdi a našel jich mnohem víc. Ale to mě motivovalo, abych měl alespoň český rekord,“ popsal nadšenec.

V Pelhřimově svou sbírku Kosina rozšířil o ojedinělý historický čtyřlístek nalezený a vylisovaný v roce 1955 na Lipně. Dostal jej od prezidenta Agentury Dobrý den Miroslava Marka. Čtyřlístek byl objevený teprve nedávno v zapomenutém deníku jeho otce z vojny.

„Nápad s takovýmto dárkem přišel i z toho důvodu, že podle starého zvykosloví sice čtyřlístek má přinášet štěstí, a tím pádem by ho měl mít Jaroslav Kosina nepřeberné množství, jenže to platí pouze o čtyřlístku darovaném! Takže čtyřlístkové štěstí i pro Jaroslava Kosinu, který nepřeberné množství čtyřlístků sám rozdal,“ prohlásil Marek.