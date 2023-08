Rekord v pití piva odolal. Vím, že to pod dvě sekundy dokážu, věří dál Šimeček

„Bohužel jsem to nezvládl. Co se dá dělat. Ale jsem rád, že jsem to zkusil. Příště to bude lepší,“ konstatoval po výkonu.

Pokus o zlomení českého rekordu ve vypití piva na čas se uskutečnil dnes dopoledne v Pelhřimově. Útok na bájnou hranici dvou sekund ohlásil Martin Šimeček. „Dosud platným českým rekordem je 2,03 vteřiny,“ konstatoval prezident agentury Dobrý den evidující česká nej Miroslav Marek.

Rekord chtěl ke čtyřicátým narozeninám

Martin Šimeček si pokus chtěl nadělit ke svým čtyřicátým narozeninám. Ty tento borec z Bohdalína u Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku oslaví na konci srpna.

„Vlastně mě ani nemrzí, že to nedopadlo. Vím, že to pod dvě vteřiny dokážu, a to mi stačí. To, že jsem se dnes nezapsal, nevadí,“ pronesl s nadhledem.

Pokud o rekord začal v chladném počasí po deváté hodině ráno. „To zrovna není moc vhodná hodina. Špatně jsme si to načasovali,“ hledal po nezdaru důvody Šimeček. I jeho přítomní kamarádi potvrdili, že při večerním posezení do sebe dokáže půllitr vyklopit za necelé dvě sekundy vcelku běžně.

Leč v Pelhřimově to prostě nebylo ono. Nepomohlo jedno pivo na rozpití, ani velice ostrá a mastná česnečka, kterou si Šimeček přivezl v termosce. Na první dva pokusy pivo ani nedopil, třetí pokus trval šest sekund. Nejlepší byl čtvrtý půllitr, který mu pořadatelé mimořádně dopřáli, ten zasyčel za 3,92 sekundy. Do rekordu ale stejně bylo daleko. „Mám v krku nějaký knedlík,“ postěžoval si neúspěšný uchazeč.

Vzdát se ale jen tak nechce. Na rekord chce v dohledné době zaútočit znovu. Hned po středečním nezdaru se s Markem předběžně domlouval na zařazení exování piva do programu příštího Festivalu rekordů. „Vzal bych známé, abychom se trochu hecli. A chtěli bychom zlomit rekord i ve štafetě,“ plánuje.

Je potřeba otevřít záklopku v krku

Že umí pít velice rychle, ví Martin Šimeček od dětství. Pamětníci si možná vybaví trochu potrhlou televizní soutěž Rychlý prachy, která se vysílala v 90. letech. „Byl v ní pokus vypít na ex litr mléka. V šestnácti letech jsem to zkusil. Šlo mi to poměrně rychle,“ líčí Šimeček.

Netrvalo dlouho a z mléka přešel na pivo. Vůbec poprvé při této pivní soutěži stanul na pódiu před publikem a pod stopkami v necelých devatenácti na pivním festivalu. „Dal jsem to tehdy za něco přes tři vteřiny. Tenkrát byl rekord kolem 2,50 vteřiny, takže to byl docela úspěšný výkon,“ vyprávěl Martin Šimeček.

Jak říká, na tekutině, kterou do sebe tak rychle nalije, moc nezáleží. Může to být téměř cokoliv. I třeba sodovka. Šimeček má schopnost otevřít v krku záklopku, nemusí se zdržovat polykáním a obsah sklenice do sebe v podstatě jen nalije.

„Šestnáct let jsem zpíval ve sboru. Při zpěvu otevřete hrdlo a bránici. Podobným způsobem to tam hodím. Tak to byl možná trénink. No a pak trénuju s pivem poměrně často,“ dodává s úsměvem Šimeček.

Celý jeho život je spojen s hospodou, vařením a pivem. Býval číšníkem a barmanem, teď v jednom podniku vaří. Navíc pro své známé provozuje menší vesnickou hospůdku.

„V hospodě jsem se seznámil se ženou, v hospodě jsme počali prvního potomka. Hospoda je můj život,“ směje se.