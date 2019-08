Ženu vylovenou z rybníku nejspíš někdo zavraždil, totožnost určí test DNA

„Z předběžných výsledků provedené pitvy vyplývá, že na smrti ženy nese vinu cizí osoba,“ oznámila policejní mluvčí Dana Čírtková. Jakým způsobem ke smrti ženy došlo a jak se do rybníka dostala, policie nesdělila.



Stále není přesně určená totožnost zemřelé. Kvůli delšímu setrvání ve vodě nebylo možné tělo okamžitě identifikovat. „Totožnost musí definitivně potvrdit až výsledek genetického srovnání odebraných vzorků,“ konstatovala Čírtková.

Policie nicméně předpokládá, že jde o osmačtyřicetiletou Jitku Zachariášovou z Havlíčkova Brodu. Od posledního červencového víkendu byla pohřešována. Údajně v neděli 28. července dopoledne odešla z domu v Zahradnického ulici bez telefonu a dokladů na procházku se psem - světlým bišonkem slyšícím na jméno Justýna.

Případ však podle zveřejněných policejních výzev může být složitější, je v něm mnoho neznámých. Koncem minulého týdne kriminalisté vyzvali k podání informací případné svědky, kteří ženu spatřili už během celé soboty.

Z toho tudíž není jisté, kdy přesně žena zmizela a zda skutečně v neděli ráno na procházku se psem odešla. „Potřebujeme ještě širší časový záběr. Že žena odešla z domu v neděli dopoledne, nám někdo oznámil,“ naznačila v pátek policejní mluvčí.

Nyní policie vydala novou, v pořadí už třetí výzvu. Směřuje především k řidičům, kteří o víkendu jeli mezi Havlíčkovým Brodem a Habry. A to nejen po hlavní silnici číslo 38, ale i po silnicích nižších tříd či místních komunikacích. Stejně tak apelují na řidiče projíždějící ulicí Zahradnického. Žádají o poskytnutí záběrů z palubních kamer vozů.

„Kriminalisté by potřebovali záznamy z kamer od sobotní půlnoci do nedělního odpoledne do 15 hodin,“ vzkázala Dana Čírtková.

Zároveň by vyšetřovatelé uvítali i případná svědectví řidičů, kteří si všimli vozidla, jež by k rybníku Peklo odbočovalo ze silnice, nebo na ni naopak najíždělo.

„Stejně tak bychom potřebovali svědectví od lidí, kteří by si všimli v době od sobotní půlnoci do nedělního odpoledne pohybu vozidla nebo osob přímo na hrázi rybníka,“ dodala Čírtková.

Všechna svědectví i informace ke kamerovým záznamům z vozidel policie přijímá na lince tísňového volání 158.