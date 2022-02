Další část zeleného srdce Brodu čeká letos proměna, bude i barevný asfalt

Práce se v letošním roce budou týkat území ohraničeného kostelem, farou a ulicí Boženy Němcové na jedné a rybníkem Hastrman na straně druhé. Na severu bude revitalizovaná oblast začínat u Štáflovy bašty, na jihu naváže na již hotovou část s dětskou provazovou prolézačkou za AZ Centrem.

Radnice předpokládá, že by se s úpravami mohlo začít v dubnu. Práce pak mají trvat do konce letošního roku. „Poslední zásahy do zeleně by se měly odehrát na jaře roku příštího,“ poznamenal místostarosta Libor Honzárek.

Soutěž na zhotovitele je vyhlášená, zájemci se mohou hlásit do poloviny února. Předpokládaná hodnota díla byla odhadnuta na přibližně 20 milionů korun.

K revitalizaci parku se brodská radnice vrací po dvouleté odmlce. Na pokračování úprav, jež začaly odstraněním dřevěného dětského hřiště a proměnou plochy za budovou AZ Centra, naváže až letos.

Dřív to kvůli nedostatku peněz nebylo možné. Město neuspělo s žádostí o dotace a v loňském covidovém roce nenašlo dost peněz.

Jak do zarostlého parku dostat víc slunce

Nová podoba parku bude i v letošní druhé etapě vycházet z třináct let starého návrhu architekta Zdeňka Sendlera. „Proměny parku si obyvatelé zcela jistě okamžitě a velmi dobře všimnou,“ pousmál se Honzárek.

Upravovaná část parku by v první řadě měla dostat mnohem víc slunce. Počítá se s prořezáním, případně vykácením vysokých, starých a nemocných stromů a keřů.

Více otevřít by se měl výhled na rybník a k soše Karla Havlíčka Borovského, ne tak zastíněné by měly být i trávníky. Ty by se měly proměnit v pobytové louky, jaké lidé znají třeba ze Smetanova náměstí.

Zcela změnit by se měla i síť cest. Ty páteřní zůstanou, přidají se k nim ale i mnohé nové.

„Budou respektovat vyšlapané pěšiny, kudy si lidé rádi zkracují cestu,“ poznamenal místostarosta. Část cest bude tvořena z barevného asfaltu, část bude dlážděných, jinde vzniknou grafické žulové ornamenty.

Samostatnou kapitolou má být osvětlení. I to bude úplně nové, stylové a rovněž trochu jinak koncipované. Po setmění by mělo vytvářet jedinečnou atmosféru. Doplňovat ho bude nový mobiliář včetně laviček nebo odpadkových košů.

Pomníky, sochy i bomba v parku zůstanou

„Všechny prvky, které jsou v této části parku nyní, v ní zůstanou i po revitalizaci. Jsou s parkem spojené, tvoří jeho identitu,“ vyjádřil se Honzárek.

Na mysli měl například sochu hudebního skladatele Bedřicha Smetany nebo pomník podnikatele Vojtěcha Weidenhoffera. Zůstat má i rozporuplně vnímaná maketa bomby u Štáflovy bašty a pomník žákům obecné školy, kteří zde zahynuli při leteckém útoku v listopadu 1944.

„Na nové podobě této části parku panovala mezi odborníky i vedením města naprostá shoda. Jediné, co se trochu řešilo, byl odvod dešťové vody. Měla by se více vsakovat a z parku v takovém množství neodtékat,“ řekl Honzárek.

Letošní úpravy budou teprve druhou z přibližně desítky etap, do nichž Zdeněk Sendler obnovu parku rozčlenil. Městské sady by se měly proměňovat postupně z centra města severním směrem až do Vlkovska.

Je to nadčasový projekt na mnoho let

Vzhledem k postupu prací a finančním nákladům je jasné, že se revitalizace protáhne do spousty dalších let. „Ve městě jsou potřebné i další investice. Nejsme schopni do parku dávat více než zhruba dvacet milionů korun ročně,“ upozornil už dříve místostarosta. „Je to nadčasový, řekl bych až vizionářský projekt,“ dodal Honzárek.

Park Budoucnost má v Brodě už více než 130letou historii. Spolek pro okrašlování Německého Brodu začal sady roku 1889 budovat v tehdejší východní části města.

Začalo to koupí Štěpánčiných sadů na východní stráni nad rybníkem Rantejch, jež byly založeny na počest sňatku rakouskouherské princezny Stéphanie de Belgique a prince Rudolfa Rakouského. Základem dalšího rozšiřování se stal obecní les na stráni mezi svatou Trojicí a Kalvárií. Parkem teče Cihlářský potok, na němž je několik rybníků.

V současné době má park rozlohu 25 hektarů. Táhne se od samotného středu města téměř ke Knyku na sever od Havlíčkova Brodu. Kvůli svému unikátnímu umístění jen pár desítek metrů od hlavního Havlíčkova náměstí bývá označován za zelené srdce Brodu.