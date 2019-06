Vzácné lunetové obrazy Brod restauruje už deset let. Stále nemá hotovo

17:14 , aktualizováno 17:14

Deset let už trvá radnici v Havlíčkově Brodě obnova souboru barokních obrazů, takzvaných lunet. A stále není dokončena. Letos nechá město restaurovat další dvě díla. Pokud by měla obnova památkově chráněného souboru pokračovat stejným tempem, bude trvat ještě šest let.