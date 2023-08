Kvůli rekonstrukci pavilonu se uzavře vstup do novoměstské nemocnice

Na změnu přístupu do areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě se musejí od středy 16. srpna připravit pacienti i návštěvníci zdravotnického zařízení. Od tohoto termínu až do května příštího roku se totiž zcela uzavře hlavní vstup do areálu. Důvodem je rekonstrukce vstupního pavilonu.