Odtahovce, z níž se uvolnil náklaďák, praskly všechny zajišťovací pásy

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nepadlo obvinění konkrétní osoby. V případě prokázání viny může pachateli hrozit trest odnětí svobody v trvání až pěti let,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehoda se stala v úterý kolem poledne v náměšťské ulici Zámek. Ta tvoří velmi frekventovaný příjezd do města od dálnice D1. Navíc je zde směrem ven z města, kam také odtahovka jela, velmi prudké stoupání.

Při vyšetřování policisté zjistili, že se při tažení nákladního vozidla přetrhly čtyři zajišťovací pásy a následně se odtahované vozidlo uvolnilo z takzvaných odtahových brýlí.

Poté se dalo samovolně do pohybu a nekontrolovatelně jelo po silnici z kopce dolů směrem k zástavbě rodinných domů.

„Za odtahovkou jelo do kopce několik osobních vozidel. Jeden řidič se stihl rozjetému couvajícímu nákladnímu vozidlu vyhnout. Řidičům dalších dvou osobních aut se to ale nepodařilo a nákladní vozidlo do nich narazilo,“ popsala Čírtková. V jednom voze byl zraněn řidič a jeho spolujezdec.

„Před rodinným domem nákladní auto narazilo do zaparkovaného osobního vozidla, které odhodilo na obytnou část domu, a poté do domu samo narazilo zadní částí. Přitom zbouralo obvodové zdi,“ dodala policejní mluvčí.

Kriminalisté si na místo nehody přizvali soudního znalce z oboru dopravních nehod a pro účely trestního řízení zajistili čtyři poškozené zajišťovací pásy.

„Ze závěrů znaleckého posudku, který očekáváme v řádech týdnů, budou vyšetřovatelé vycházet při stanovení míry zavinění a trestní odpovědnosti konkrétních osob,“ dodala mluvčí.