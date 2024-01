Lékař pro sociální ústavy na telefonu. Vysočina přechází na telemedicínu

Když nyní Vladimír Frič, ředitel Domova Nové Syrovice, potřebuje se svým personálem ke klientům, jimž se zhoršil zdravotní stav, zavolat lékaře, musí se zpravidla obrátit na zdravotnickou záchrannou službu. Lékař, kterého mají pro ústav nasmlouvaného, jim je k dispozici pouze jeden den v týdnu a navíc v omezeném čase do 14 hodin.

„A to bohužel nestačí. V další dny není s kým případné změny zdravotního stavu konzultovat, a tak se obvykle volá záchranka,“ popsal obvyklou praxi ředitel Frič.

„Záchranná služba do pobytových zařízení jezdí šestkrát častěji než do běžného terénu,“ poznamenal krajský radní pro sociální oblast Jan Tourek.

Klientelu Domova Nové Syrovice tvoří chroničtí pacienti, které trápí více chorob najednou. Ústav se specializuje na pacienty postižené dlouhodobým užíváním alkoholu a léků a lidi s alkoholovou demencí. „Jejich diagnózy zahrnují prakticky celou oblast vnitřního lékařství a neurologie,“ připomněl ředitel Frič.

Podle hejtmanství je omezená dostupnost lékařů problémem většiny krajských pobytových organizací. Praktici do nich docházejí obvykle jednou až dvakrát do týdne. Doplnit by je měla právě telemedicína a lékaři dostupní online.

Vybavení pro personál ve speciálním kufříku

Jak by tedy měl tento systém v praxi fungovat? Pobytovému sociálnímu ústavu bude online k dispozici lékař, se kterým bude možné zhoršení zdravotního stavu pacientů konzultovat.

„Lékař bude mít sdílenou aktuální anamnézu a základní zdravotní údaje klienta. Díky tomu bude možné vyhodnotit aktuální stav a doporučit další postup, případně volání záchranné služby nebo převoz do nemocnice k dalšímu ošetření,“ nastínil Jan Tourek připravovaný projekt.

Personál ústavu bude mít u sebe i speciální kufřík se základní diagnostickou jednotkou, u které se vyměňují nástavce podle toho, jaké vyšetření si lékař na telefonu vyžádá.

„Umožní například vyšetření zánětlivých ukazatelů v krvi, nasnímá srdeční rytmus, krevní tlak či EKG. Je možné i vyfotit dutinu ústní nebo střední ucho. To vše se lékaři nasdílí a on může na základě toho zvolit další postup,“ popsal radní.

Kompletní servis k dispozici i o víkendech

Tito online lékaři by měli fungovat od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 14 hodin. „Zajišťovat nám budou kompletní servis,“ dodal Tourek.

Ředitel Domova Nové Syrovice Vladimír Frič tuto novinku jednoznačně vítá. „Telemedicína nám umožní, že budeme mít lékaře k dispozici každý den včetně sobot a nedělí. Díky audiovizuálním systémům mu budeme schopni pacienta i ukázat a můžeme mít lékařskou radu prakticky dvanáct hodin denně. Pro nás to je jednoznačné plus.“

Do pilotního projektu se má zapojit pět krajských domovů. Kromě zařízení v Nových Syrovicích to bude třeba i třebíčský Domov pro seniory Koutkova-Kubešova.

Radní Jan Tourek se domnívá, že pokud se pilotní projekt osvědčí, mohly by tuto službu využívat i další domovy. „Obecně si myslím, že to je trend, který tu bude časem naprosto běžný na základě toho, jak rychle postupuje vývoj různých technologií,“ domnívá se radní.

Kraj Vysočina aktuálně vypracovává zadání veřejné zakázky na tuto službu. Podle radního by pilotní projekt mohl stát stovky tisíc či nižší jednotky milionů korun. Jeho financování je podporováno Evropskou unií.