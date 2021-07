Špunti na cestě, prázdninové putování Roburem se natáčelo na Šlakhamru

Třináctidílná série, jež se má na obrazovkách objevit během příštího roku, navazuje na úspěšnou filmovou letní komedii téhož režiséra, Špunti na vodě, která se před pěti lety částečně natáčela rovněž na Šlakhamru.



Na snímek podle scénáře Marcela Bystroně dorazilo do kin více než 400 tisíc diváků. A stejný autor je podepsán i pod seriálovou verzí.



„Scénáře Marcela Bystroně jsou opět moc dobře napsané, stejně jako tomu bylo v případě filmu, což je ale trošku jiný žánr. U seriálu je to ještě těžší, protože naplnit třináct dílů - což je dost, aby to nebyla nějaká vata, není určitě snadné,“ zhodnotil herec Pavel Liška. Toho diváci v roli Ondřeje mohli vidět již ve filmové podobě Špuntů.

„Mě na seriálu nejvíc baví vtipné dialogy a dobře napsané postavy. Třeba mladý, šestnáctiletý Kuba, který se během prázdnin zamiluje asi šestkrát. V podstatě vždy, když rodina změní lokaci, se Kuba nejpozději do deseti minut po příjezdu na nové místo zakouká do nové dívky. Úspěšný tedy moc není, ale ten elán, s kterým se do každého vztahu vrhá, mi něco připomíná, asi mládí,“ řekl kreativní producent Josef Viewegh.

Série malých i velkých katastrof

Diváky tentokrát v seriálu nečeká vodácké dobrodružství, jako tomu bylo ve filmu. Místo po řece se totiž hlavní hrdinové budou pohybovat v poněkud netradičním vozidle - starém upraveném obytném autobusu značky Robur.

„Sérii malých i velkých katastrof postupně promění v dobrodružství, které semkne rodinu pevně dohromady. Na cestě nakonec stráví velkou většinu prázdnin. A bude to nezapomenutelná jízda,“ nastiňuje děj anotace seriálu.

Komediální seriál Špunti na cestě Scénář: Marcel Bystroň, Petr Hudský

Marcel Bystroň, Petr Hudský Režie: Jiří Chlumský

Jiří Chlumský Dramaturgie: Petr Pauer

Petr Pauer Kamera: Asen Šopov, Pavel Berkovič

Asen Šopov, Pavel Berkovič Výkonná producentka: Monika Effenbergová

Monika Effenbergová Vedoucí natáčení: Šárka Oujezdská

Šárka Oujezdská Kreativní producent: Josef Viewegh

Josef Viewegh Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, David Novotný, Anna Polívková, Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam, Dana Syslová, Pavel Liška, Pavla Gajdošíková a další

V jednotlivých dílech diváci uvidí jak postavy, jež znají z filmových Špuntů, tak i nové tváře. Mezi herci nechybí opět pár tvořený Jiřím Langmajerem a Tatianou Dykovou, dále Pavel Liška, jehož partnerkou je však tentokrát Pavla Gajdošíková, nebo Anna Polívková, která má po boku místo Hynka Čermáka nově Davida Novotného. V seriálu se diváci znovu setkají rovněž s duem Dana Syslová a Arnošt Goldflam.

„Novou a velice výraznou postavou, která se v předloze neobjevila, je strejda Karel. Bývalý rocker a zvukař bigbítových kapel, jehož hraje Miroslav Donutil,“ dodal Josef Viewegh.

Ve Špuntech na cestě čeká diváky rovněž přehlídka mnoha krásných koutů Česka i Slovenska. Kromě již zmiňovaného Šlakhamru u Žďáru nad Sázavou se točilo například i v Posázaví, Brdech, Lounech, na Lužnici, v Praze nebo v Českém ráji.