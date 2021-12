Jihlava kvůli dopravnímu terminálu plánuje nový průtah podél parku Keťásek

Právě tudy by totiž podle představ jihlavské radnice měla vést – širší veřejnosti pravděpodobně nejméně známá – část dopravních staveb souvisejících s chystaným centrálním dopravním terminálem v prostoru nynějšího městského vlakového nádraží.

Terminál by měl být propojen s vyústěním Hamerníkovy ulice na Jiráskovu novou dvouproudou silnicí s cyklopruhy. Zářez údolí na západním okraji parku Keťásek s uličkou U Tunelu bude překonán umělým náspem.

Tři garáže mezi výškovou budovou PSJ a bytovým domem přímo u křižovatky by měly být zbourány, jinak by se tam rozšířená silnice nevešla. Krajský úřad už pro investici vydal první požehnání: na záměr v první prosincový den vydal rozhodnutí o umístění stavby.

Pro obyvatele zmíněného bytového domu u křižovatky Jiráskova – Hamerníkova bylo rozhodnutí šokem: coby sousedi uvažované dopravní stavby posílali do územního řízení své námitky a čekali, že na ně úřad bude reagovat. Žádné reakce se ale nedočkali.

„My dodnes nemáme vyjádření k našim námitkám k územnímu řízení a už je vyvěšeno rozhodnutí. To mi přijde velmi nekorektní,“ vyjádřil se jeden z obyvatel bytového domu Jiří Kotlík.

Lidé z domu většinou nechali své byty nedávno kompletně zrekonstruovat, někteří je i nově koupili v dobré víře, že se stěhují do relativně klidné lokality – nyní totiž s domem sousedí na dotčené severozápadní straně jenom bezejmenná ulička, kterou denně projede kolem stovky aut do pneuservisu a na nedaleké parkoviště. Za uličkou je malý parčík.

Záměr neodložili

Tohle by se však mělo výstavbou klíčového nového průtahu městem radikálně změnit – tudy by jezdila většina dopravy ze zatížené Fritzovy ulice plus provoz od dopravního terminálu. Vozovka průtahu by byla asi deset metrů od stěny bytového domu, po této nové silnici by zřejmě jezdila i městská hromadná doprava.

„Kdybych tušil, že město pořád drží tento záměr, který jsem považoval za dávno zapomenutý a opuštěný, nikdy bych si tady byt nekupoval,“ lituje další z obyvatel bytového domu Tomáš Kalina.

Stávající vedení Jihlavy nicméně trvá na tom, že záměr „Centrální dopravní terminál Jihlava – napojení Hamerníkova“ patří ke strategickým plánům města.

„Je to dlouhodobě klíčový projekt. Zpočátku bylo jeho cílem odlehčit ulicím Fritzova a Tolstého, ale současně pomůže dopravně obsloužit dopravní terminál,“ řekl náměstek primátorky Vít Zeman.

Třetí fáze většího záměru

Zmíněná část nového průtahu by měla být třetí fází většího záměru. V první etapě – snad už v roce 2023 – má Správa železnic zahájit přebudování městského nádraží na terminál vybudováním nové odbavovací haly, což je investice za tři čtvrtě miliardy korun.

Na to má navázat stavba nového propojení Havlíčkovy ulice od okružní křižovatky pod Agrodatem podél starého obilního sila k nové odbavovací hale s vyústěním na Fritzovu ulici u Legiodomu.

Ve druhé etapě bude vybudováno v rámci terminálu nové autobusové nádraží s napojením na Jiráskovu ulici u areálu Ferony.

Po zmíněné třetí etapě „terminál – Hamerníkova“ bude následovat čtvrtá – revitalizace parků.

„Záměr je citelným zásahem do území, ale pozitivem je, že omezí dopravu uvnitř města a upraví problematický prostor u městského nádraží, kde je stále nepořádek, což díky sociální kontrole zmizí,“ míní Katarína Ruschková z magistrátního odboru životního prostředí.

Budeme se bránit, říkají místní

Obyvatelé bytového domu u křižovatky Jiráskova – Hamerníkova se však realizaci záměru hodlají bránit.

„Poradíme se se sousedy, oslovíme právníka a zvážíme další kroky včetně petice. Já osobně využiju všechny možnosti, jak se bránit proti tomuto nesmyslnému záměru a plýtvání veřejnými penězi. Kromě toho, že ten záměr znehodnocuje naše investice do bydlení, tak bude znamenat i další obrovskou dopravní zátěž pro už tak přetíženou Hamerníkovu ulici,“ soudí Kotlík.

Plánovaná první dopravní větev propojující terminál s Jiráskovou ulicí u Ferony kontroverze nebudí. Tam totiž plánovaná silnice využívá už stávající prostor opuštěné části starého nákladového nádraží.