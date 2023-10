Pár týdnů hájení, pak tvrdé postihy. Brod spustil revoluci v parkování

Omezení parkování obyvatel bytovky v horní části Smetanova náměstí nad Klubem Oko u jejich domu. A naopak uvolnění striktního režimu na horním parkovišti na témže náměstí před základní uměleckou školou. To jsou hlavní změny, které v nové parkovací koncepci učinilo vedení města na poslední chvíli.

Na nedávné veřejné besedě seznámilo s chystanými novinkami občany. Ti, ačkoli na sociálních sítích projevili velkou vlnu nevole, na setkání v hojném počtu nedorazili. Do krajské knihovny přišlo o parkování diskutovat necelých třicet lidí. Oproti očekávání se beseda nesla v naprostém klidu, obešla se bez emocí i dohadů.

„Byla chyba, že plocha u kotelny nad Klubem Oko byla v mapách uvedena jako místo pro rezidenční parkování. Jedná se o nástupní prostor hasičů v případě mimořádné události,“ řekl udiveným občanům starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Třicet let tam parkujeme a nikdy jsme tam nikomu nevadili. To je najednou vyšší riziko požáru?“ nechápali občané. Podle nich mezi bytovkou a kotelnou stávalo až šestnáct aut obyvatel domu. Ti nyní budou muset hledat jiná místa.

Město vyšlo vstříc umělecké škole i klubu

„Takových míst je v Brodě více. Roky se tam parkuje, ačkoli by nemělo. Když jsme pracovali na nové koncepci parkování v centru města, tyto zákonné požadavky jsme do dokumentu zahrnuli,“ vysvětloval místostarosta Libor Honzárek.

Ten vzápětí obyvatele téže bytovky zmrazil ještě jednou, když popisoval, jak to nakonec bude s parkovištěm na horním konci Smetanova náměstí před základní uměleckou školou. To bude fungovat ve stejném režimu jako dosud. Do 17.00 budou stání placená. Poté budou k dispozici zdarma všem. Původně měla být určena po 17. hodině jen rezidentům.

„Uvědomili jsme si, že to není možné. V Klubu Oko i v základní umělecké škole se večer konají kulturní představení, koncerty, plesy. Nemůžeme jejich návštěvníkům zamezit stání na tomto parkovišti,“ objasňoval Honzárek změnu, za niž obě zařízení lobbovala.

Na besedě se sešli vesměs lidé, kteří v centru bydlí a pro něž je problém zaparkovat před svými domy. Takřka všechny dotazy směřovaly k tomu, zda by míst pro rezidenty mohlo být víc, i na úkor ploch pro ostatní řidiče.

Lidé z Trčkovy ulice chtějí místa jen pro sebe

Nejhlasitěji se snažili obyvatelé Trčkovy ulice docílit toho, aby mezi plochy pro rezidenty bylo zařazeno i parkoviště ve spodní části Smetanova náměstí. „Po sedmnácté hodině tam věčně stojí zdarma matky, které chodí cvičit. Na obyvatele domů už místo nezbývá. Když za mnou jede dcera s vnučkou, musí parkovat až u knihovny,“ zlobila se jedna z diskutujících.

Zařadit mezi čistě rezidentní stání i toto parkoviště však prozatím vedení města odmítá. „Nechali jsme ho veřejné kvůli poště. Ta zrušila dvě své pobočky, nechala v Brodě jen jednu. Nevěděli jsme, jak velký nápor to tam způsobí. Uvidíme, kolik klientů tam bude mířit před Vánoci. Po Novém roce pak můžeme koncepci případně upravit,“ uklidňoval občany starosta Stejskal.

Ten také upozornil na to, že ve druhé polovině října začne městská policie parkování v centru města důsledně kontrolovat a prohřešky přísně trestat. „Dva až tři týdny budou benevolentnější. Pak ale kontroly výrazně zrychlí a přitvrdí. Budeme po městské policii chtít, aby řidiče víc umravňovala,“ slibuje.

Rezidenti, kteří v centru města bydlí, a abonenti, kteří na vybraných adresách podnikají, se budou muset, pokud budou chtít u svých domů a provozoven parkovat, zaregistrovat na městském úřadě. Zakoupí si elektronickou parkovací kartu.

„Strážník při kontrole bude mezi auty procházet a snímat registrační značky. Na tabletu okamžitě uvidí, kdo má zaplaceno a kdo tam stát nemá. Bude to mnohem rychlejší, než hledání parkovacích lístků a karet za okny aut,“ dodal Zbyněk Stejskal.

Řidiči budou muset číst dodatkové tabulky

Zavedení nového systému parkování v centru města radnice oznámila na začátku léta. Dojde k němu od října. Ve městě byly už s předstihem modrou čárou označeny plochy, na nichž řidiči musí očekávat omezení. Jaká přesně omezení to jsou, se dozvědí na dodatkové tabulce u dopravní značky. Některá parkoviště budou veřejná, jiná jen pro rezidenty, několik bude smíšených.

Parkovací kartu lze koupit na městském úřadě. Je elektronická, do systému bude jen zapsaná registrační značka vozu. Každý provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla, který musí bydlet nebo podnikat na vytyčených adresách, si může takto zaregistrovat maximálně dva vozy. Za první rezidenti zaplatí 900 korun ročně, za druhý pět tisíc korun. U abonentů jsou ceny pět tisíc za první a deset tisíc za druhý automobil. Motocykly jsou bez poplatků.

Cílem nové koncepce je lépe regulovat parkování v centru města. A to tak, aby se na parkovištích přes den rychleji auta střídala a aby po skončení otevírací doby obchodů měli kam své vozy dát rezidenti. Jak vzešlo ze zpracované analýzy, ve středu města je parkovacích míst zhruba čtyřikrát méně než registrovaných aut.

„Účelem změny není zvyšovat příjmy města, ale regulovat parkování v centru. Bez úpravy poplatků a navázání ploch na rezidenty a abonenty to není možné,“ zopakoval i na besedě místostarosta Honzárek.