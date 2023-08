Devadesát korun za hodinu parkování. I Václavák je levnější, zlobí se v Brodě

Už před prázdninami radnice informovala, že od října spustí revoluci v parkování. Ve středu města vyčlenila plochy pro rezidentní a abonentní stání, krátkodobé parkování a zřídí i některé smíšené plochy.

Nyní k již zveřejněným informacím přidala i nové ceny. A ty mnohým vyrazily dech. Z Havlíčkova náměstí se podle nich stane nejdražší parkoviště v celém kraji, hodina stání vyjde na 90 korun. A na sousedním Smetanově náměstí se má stát za 60 korun, oproti současnému stavu je to zdražení o 300 procent.

„To se zbláznili?“ podivuje se ve facebookových diskusích například Otto Krupička.

„To je mazec,“ přidává se Lucie Güldnerová Smetáčková.

„Ani na Václaváku nestojí hodina 90 korun,“ tvrdí Lucie Zemanová.

„Se mnou s příspěvkem do městské kasy nepočítejte. Že vás hanba nefackuje,“ opírá se do vedení radnice i třeba Dagmar Librová.

Radnice chce řidiče od náměstí odradit

Názory se však velice různí. Mnoho je i těch, kteří s vyššími sazbami souhlasí a nabádají ostatní, ať parkují dál od centra a více chodí pěšky.

„To je problém zaparkovat u soudu a na to náměstí těch 300 metrů dojít?“ táže se Richard Bílý.

„Už v šest ráno je na náměstí plno, auta se do 15 až 16 hodin nehnou. Tohle opatření má vyřešit celodenní stání, a aby bylo využito parkování na méně vytížených parkovištích dál od centra,“ vysvětluje Helena Sonová, která v centru města podniká.

A přesně to je důvod úpravy cen i podle místostarosty Libora Honzárka. „Během dne na Havlíčkově náměstí nebývá volné místo, auta stojí i tam, kde nemají. Jsou na to časté stížnosti. Úpravou cen jsme chtěli řidiče od delšího stání na náměstí odradit,“ přikyvuje.

Půlhodina na nákup či banku prý stačí

První půlhodina na Havlíčkově náměstí zůstane i do budoucna za současných 20 korun. Každá následující započatá hodina už ale přijde na 90 místo dnešních 40 korun. Podle Honzárka by půlhodina na zastavení se v lékárně, nákup pečiva či schůzku v bance měla stačit. Nastavení cen má od dlouhodobějšího stání aut na náměstí odradit.

„Kdo ví, že toho potřebuje vyřídit v centru víc, může auto odstavit na parkovišti u krajské knihovny. Tam jsou ceny velice příznivé a na náměstí to má pěšky do pěti minut,“ nabádá místostarosta.

V parkovacím domě u knihovny jsou zdarma dvě hodiny, každá další za 10 korun. A na ploše směrem k řece se platí za hodinu dvě koruny. Tyto sazby se od října nezmění.

Podobně vedení města šlo na plochu v horní části Smetanova náměstí. Tam se sazba za první půlhodinu zvýší na dvojnásobek, bude se platit 20 korun. Každá další započatá hodina však bude stát už třikrát více než nyní, a to rovných 60 korun.

Jen pro rezidenty? Nápad školu vyděsil

O konečném formátu parkování ale není úplně rozhodnuto. Ačkoliv o tom zveřejněný ceník nic neříká, podle Honzárka by takto mělo parkoviště fungovat pouze ve všední dny v době od 7 do 17 hodin. Jinak má být výhradně určeno rezidentům a abonentům.

„Je to naprosto nedomyšlené a nelogické. Je to nesmyslné řešení,“ reagoval na tyto informace zvýšeným hlasem jinak klidný ředitel Základní umělecké školy J. V. Stamice Jindřich Macek.

Za kolik se v říjnu bude parkovat na hlavním náměstí Havlíčkův Brod - 20 korun první půlhodina, 90 korun každá další hodina

- 20 korun první půlhodina, 90 korun každá další hodina Jihlava - 30 korun hodina

- 30 korun hodina Třebíč - 30 korun první hodina, 80 korun každá další hodina

- 30 korun první hodina, 80 korun každá další hodina Žďár nad Sázavou - 20 korun hodina

- 20 korun hodina Pelhřimov - 30 korun hodina Zdroj: weby jednotlivých radnic

Parkoviště je přímo před budovou školy. Rodiče na něm jednak často na své děti čekají. A to i večer. Co je ale podstatnější, parkují zde, když jdou na školní koncert. Těch škola pořádá desítky do roka, obvykle začínají v 17 hodin. „Lidé, kteří půjdou na koncert, mohou parkovat na Havlíčkově náměstí, případně u obchodního domu Alej,“ radí místostarosta.

To ale ředitel školy i rodiče odmítají. Rodiče na koncerty vozí dětem těžké nástroje, občas přiváží i hůře se pohybující babičky a dědečky, kteří si své vnuky a vnučky rovněž chtějí poslechnout. Mnozí z nich mají problém ujít padesát metrů, natož třeba půl kilometru.

Radnice původně argumentovala tím, že chtěla nechat celé prostranství vyhrazené rezidentům a abonentům ze širokého okolí tak, aby našli po pracovní době místo. „To parkoviště ale běžně bývá po sedmnácté hodině prázdné,“ podivuje se Jindřich Macek.

Na ploše pro více než pět desítek aut jich běžně stává jen pár.

Podle Honzárka takové hlasy vedení města vnímá a o přesném formátu parkování na Smetanově náměstí ještě bude jednat.

V Rámech zákaz, v Beckovského za poplatek

Novinka od října rovněž zakáže parkování před městským úřadem V Rámech. Veškerá místa mají být určena pouze pro rezidenty a abonenty. „Kdo bude chtít na úřad, může auto nechat tu chvíli na Havlíčkově náměstí, případně v Trčkově ulici,“ tvrdí Libor Honzárek.

Velkou změnou bude i zpoplatnění stání v ulici Beckovského. Tam se doposud parkuje zdarma. Nově se bude do 17 hodin platit 10 korun za půlhodinu a 40 korun za každou další hodinu. Od 17 hodin mají být stání vyhrazena rezidentům.

Na novém systému parkování brodská radnice pracovala asi šest let. „Účelem změny není zvyšovat příjmy města, ale regulovat parkování v centru. Bez úpravy poplatků a navázání ploch na rezidenty a abonenty to není možné,“ opakuje Honzárek s tím, že v centru města je asi čtyřikrát víc aut než parkovacích míst.

Obyvatelé a podnikatelé sídlící na vytipovaných adresách si budou moci koupit roční povolení ke stání na rezidentních a abonentních místech. Rezidenty vyjde první auto na 900 korun, druhé na pět tisíc. Abonenty první vůz bude stát pět tisíc, druhý deset tisíc korun.

Před spuštěním systému plánuje havlíčkobrodská radnice občany o všech změnách podrobně informovat. Kromě webových stránek (muhb.cz/rezidentni-a-abonentniparkovani) a profilů na sociálních sítích se tak má stát v tisku, radničním vysílání i osobně na veřejné besedě. Tu vedení města připravuje na měsíc září, přesný termín ale ještě znám není.