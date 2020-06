Čáry zakazující stání aut v historickém centru Jihlavy vzbudily diskusi

Žluté značení se objevilo v celém historickém centru. Je například v úzkých uličkách Kosmákova a Židovská. A nejenom tam. Právě skutečnost, že křiklavé žluté značení se objevilo v městské památkové rezervaci, Huňáčka rozladilo.

„Chápu, že podle vyhlášky o silničním provozu lze tento způsob zákazu uplatnit, ale ve středověkém centru města? Tak to už je opravdu přes ‚čáru‘,“ napsal rozhořčeně a poukázal i na to, že tímto zásahem dochází k velkému úbytku parkovacích míst.

Podle něj je potřeba vše vidět v souvislostech. A to i vzhledem k tomu, že město Jihlava vlastně prodává prostřednictvím odboru dopravy rezidentní karty na neexistující parkovací místa. „Pak je tedy tento nový způsob dopravního značení opravdu zvrhlý,“ poznamenal.



„Z celého tohoto mého rozhořčení vyplývá, že jako člověku, který v historickém centru bydlí a pracuje, mi není lhostejné, jak se ti dobří lidé, kteří nikdy v centru nežili, starají o naše blaho! Vždyť na vesnici si fláknou svoje auto, kde je jen napadne, a co jim je vlastně po těch, co holt mají na to, aby bydleli v centru města. Těm je potřeba čas od času zavařit! A nejlépe žlutou barvou,“ zakončil svůj příspěvek.

Mezi zaparkovanými auty neprojeli hasiči ani popeláři

Podle zástupců radnice nic není tak černobílé. „Nechceme nikomu škodit, rozhodně nerušíme ani parkovací místa. Pouze jsme vodorovným značením vyznačili místa, která pro parkování nejsou vhodná a kde řidiči dlouhodobě nerespektovali již platná pravidla. Jsou to hlavně křižovatky a zatáčky, kde řidiči své vozy odstavovali a blokovali tím průjezd silnicí,“ sdělil vedoucí odboru dopravy jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal.

Způsob parkování vedl k tomu, že se do daných oblastí nemohli dostat vozidla integrovaného záchranného systému, především hasiči. Velké obtíže měli kvůli zablokovaným silnicím i vozy Služeb města Jihlavy (SMJ), které zajišťují svoz odpadu. Právě od hasičů vzešel podnět, který řešila bezpečnostní rada města a uložila odboru dopravy se touto situací zabývat.

Hasiči podle Dohnala vytipovali padesát lokalit na různých místech Jihlavy, kde řidiči parkují tak, že se tam zásahová technika nedostane. A právě tam se nové značení od jara maluje. Není to jenom centrum.

„V případě záchrany životů jde zpravidla o vteřiny. Není možné, aby hasiči troubili nebo tahali auta pryč. Máme doloženo, že v některých případech museli běžet až 150 metrů, protože se blíž nedostali,“ zdůraznil vedoucí odboru Lubomír Dohnal.

A Huňáčkův argument, že by mohli hasiči jezdit menšími vozy? „To bychom se mohli vrátit rovnou ke kýblům s vodou,“ pousmál se Dohnal.



Jedno parkovací místo na 1,4 občana Jihlavy

Vodorovné značení je podle uvolněného radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS), který je Huňáčkovým spolustraníkem, vizuálně mnohem vhodnější než svislé značky. K čarám se souhlasně vyjádřila policie státní i městská, odbor dopravy i radní pro dopravu. Odbor dopravy pak v přenesené působnosti rozhodl.

„Řidičům, kteří parkovali špatně, bylo léta domlouváno, ale k ničemu to nevedlo. Kdyby se řidiči chovali, jak mají, nemuselo k tomu vůbec dojít,“ dodal vedoucí Lubomír Dohnal.

V oblasti parkování čekají obyvatele Jihlavy v nejbližším čase další novinky. Město totiž připravuje jeho novou koncepci, která bude řešit i zmiňované rezidentní karty.

„Naší snahou je, aby v našem městě Jihlavě bylo na 1,4 občana jedno parkovací místo. Emoce to jistě vzbudí,“ předvídá radní Jaroslav Vymazal.