Pelhřimov sází na architektonické soutěže, touží po úpravě kaple i hotelu

„Od doby, co máme městského architekta (rok 2020 - pozn. red.), jsme se začali dívat na věci trochu jiným způsobem. Chceme, aby nám vznikaly kvalitní projekty i od renomovaných kanceláří. Ne abychom vypsali projekt vyloženě na cenu a rychle se s tím vypořádali,“ vysvětlil místostarosta města Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Na soutěž týkající se Sporthotelu město vyčleněno dva miliony korun včetně odměn pro vítěze. „Ukončení soutěže by mělo být v polovině září. Pak zasedne komise a bude procházet jednotlivé návrhy a rozhodne o nejlepším řešení,“ popsal Jaroš.

Podle opozičního zastupitele Pavla Hájka (Změna pro Pelhřimov) by se ale vedení města mělo zaměřit na projekty, na které má reálně finance.

„Se soutěží na kapli svaté Anny souhlasím. U Sporthotelu ale ne. Bude to další megalomanský projekt, který bude stát minimálně sto milionů korun. Místo toho by se město mělo zaměřit na udržení stávajících služeb a na projekty, na které má reálně peníze,“ upozornil Pavel Hájek.

Socialistická stavba uprostřed sportovišť

Sporthotel je budova v majetku města, které ji pronajímá. Současný nájemce budovu využívá jako ubytovnu.

Jak dodává místostarosta Jaroš, slovo hotel v názvu je dosti nadnesené. Je to stará socialistická stavba, která snad kromě výměny oken neprošla od vzniku takřka žádnou změnou. Budova disponuje kromě ubytovacích kapacit také vlastní restaurací a salonkem. Pokoje mají společné sociální zařízení.

Má ale jednu velkou výhodu. Stojí na strategickém místě uprostřed pelhřimovských sportovišť a díky tomu má podle vedení radnice velký potenciál dalšího využití.

Hned v sousedství je zimní stadion, plavecký bazén, lehkoatletický ovál, sportovní hala nebo volejbalové kurty. Podle vedení radnice by se proto Sporthotel po úpravách mohl do budoucna stát důležitým bodem sportovního areálu. Navíc jak se shodl starosta Ladislav Med (ODS) se svým náměstkem Zdeňkem Jarošem, úprava Sporthotelu by mohla vyřešit i nedostatek ubytovacích kapacit ve městě.

Součástí architektonické soutěže je kromě Sporthotelu i úprava pláště zimního stadionu včetně střechy. Místostarosta Jaroš si od soutěže slibuje i nastínění možnosti řešení energetické soběstačnosti stadionu.

„I stadion je poplatný době. Vznikal v 60 letech a nevyhovuje parametrům i co se týče energetické náročnosti. S úpravou střechy souvisí i energetická budoucnost stavby. Napadá mě například fotovoltaika,“ nastínil.

Z chátrající kaple zůstaly jen obvodové zdi

Druhá architektonická soutěž, i když v menším rozsahu, kterou chce město ještě letos vypsat, je na úpravu roky chátrající kaple svaté Anny a jejího okolí.

Raně barokní kapli, ze které zbyly jenom obvodové zdi, získalo před časem město od církve. Teď by chtělo kapličku, která je kulturní památkou, opravit a obnovit i původní cesty ke kapli. Jak místo oživit, by měla ukázat právě architektonická soutěž.

Názorů, jak by mohla být kaple opravena, je však podle Zdeňka Jaroše hned několik. „Tím prvním je zakonzervovat současný stav tak, aby už kaple dál nechátrala. Vzniklo by z toho takové memento doby ukazující na to, jak se lidé v minulosti chovali k takovýmto památkám,“ vysvětluje.

Druhá varianta, kterou podle něj prosazují památkáři, je zachovat původní podobu s doškovou střechou tak, jak dokumentují historické fotografie.

Sám Jaroš prosazuje třetí variantu, v níž by se nebránil modernějším prvkům. „Zhlédl jsem se v kostele v Neratově, který má prosklenou střechu a je tam úžasné genium loci. Líbilo by se mi vytvořit něco podobného. Myslím, že se doba posunula a že i do objektů, jako jsou kaple, může patřit moderní architektura. Myslím si, že by to kapli slušelo. Je to krásné místo nad Pelhřimovem. Ještě kdyby tam vznikla třeba rozhledna, bylo by z toho krásné poutní místo,“ zamyslel se pelhřimovský místostarosta.

O záchranu památky se snažilo Zelené srdce

Raně barokní poutní kapli, původně zasvěcenou Proměnění Páně, nechali v letech 1699 - 1700 postavit na návrší severně nad městem dva bohatí pelhřimovští měšťané.

Kapli po roce 1948 uškodily útoky vandalů a zlodějů. V roce 1991 nechal městský úřad v Pelhřimově z bezpečnostních důvodů odstranit zbytky věžičky a střechy. Z kaple zbyla ruina bez zakrytí, postupně zarůstající náletovými dřevinami.

O záchranu kaple svaté Anny se od roku 2007 pokoušeli dobrovolnicky také lidé z občanského sdružení Zelené srdce. Díky jejich činnosti se podařilo kapličku očistit od náletových dřevin a částečně zakonzervovat. Členové spolku na místě pořádali pravidelná setkání, výstavy i brigády. Loni získalo město tuto památku bezplatně od církve.