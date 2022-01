Ze staré kaple zbyly jen obvodové zdi, Pelhřimov ji chce opravit a oživit

„Mohou se tam v budoucnu konat výstavy či koncerty a určitě chceme, aby kaple sloužila jako nový turistický cíl, místo vycházek a výletů,“ uvedl před časem místostarosta Zdeněk Jaroš.

Tento záměr stále trvá. „Poté, co město kapli převzalo, jsme stavbu zakonzervovali a zabezpečili tak, aby na této památce nedocházelo k dalšímu poškozování povětrnostními vlivy. Byla opravena provizorní střešní krytina nad presbytářem a zabezpečení korun obvodových zdí lodě,“ řekl starosta Pelhřimova Ladislav Med.

Letos by chtěla radnice mít hotovou projektovou dokumentaci na její revitalizaci. „Zatím ji nemáme ještě vysoutěženou. Zadat bychom ji chtěli až poté, co budeme mít schválený investiční rozpočet. To by mělo být v únoru,“ vysvětlil starosta.

Podle něj by se samotná obnova památky mohla uskutečnit v příštím roce. „Ale pouze za podpory různých dotací. Jenom z vlastního rozpočtu bychom to nemohli realizovat,“ dodal.

Ke kapli by měla být obnovena i cesta. „Za nemocnicí by měla vzniknout nová vilová čtvrť realizovaná soukromým developerem. Od ní by měla vést cesta až ke svaté Anně,“ připomenul Ladislav Med. V minulosti se hovořilo i o vytvoření nové cyklotrasy vedoucí kolem.

Kvůli bezpečnosti musela věž i střecha pryč

Raně barokní poutní kapli, původně zasvěcenou Proměnění Páně, nechali v letech 1699 - 1700 postavit na návrší severně nad městem dva bohatí pelhřimovští měšťané.

Kapli po roce 1948 uškodily útoky vandalů a zlodějů. V roce 1991 nechal městský úřad v Pelhřimově z bezpečnostních důvodů odstranit zbytky věžičky a střechy. Z kaple zbyla ruina bez zakrytí, postupně zarůstající náletovými dřevinami. Církev, která má na Pelhřimovsku významné sakrální stavby, jako je poutní kostel na Křemešníku, se nemohla na opravu kapličky soustředit.

O záchranu kaple svaté Anny se od roku 2007 pokoušeli dobrovolnicky také lidé z občanského sdružení Zelené srdce. Díky jejich činnosti se podařilo kapličku očistit od náletových dřevin a částečně zakonzervovat. Členové spolku na místě pořádali pravidelná setkání, výstavy i brigády.